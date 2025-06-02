Алкоголь и похудение: враг №1 или допустимая норма?

Алкоголь - это постоянный гость на праздниках, вечеринках и даже за обеденным столом. Многие из нас время от времени позволяют себе бокал вина или пива, не задумываясь, как это влияет на наше тело.

Совместим ли алкоголь с похудением, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Юрия Попка в Facebook.

Что происходит, когда мы пьем?

Алкоголь обладает мощным мочегонным эффектом, что приводит к обезвоживанию организма. Именно поэтому после употребления "лишнего" утром мы чувствуем так называемый "сушняк". Обезвоживание негативно влияет на работу всех систем, в частности на функционирование нейронов головного мозга.

Не зря говорят, что алкоголь "убивает" нейроны головного мозга. Отсюда и заторможенность, замедленное мышление и неадекватное поведение в состоянии опьянения. Это объясняется тем, что спирт вызывает слипание эритроцитов - красных кровяных телец. Эти слипшиеся "комочки" перекрывают мелкие капилляры, в частности в головном мозге, что приводит к кислородному голоданию (гипоксии) мозговых клеток. Этот процесс и является причиной "пьяного" поведения.

И кстати, сон навеселе - это не полноценный отдых, а, по сути, алкогольная кома, во время которой организм находится в состоянии стресса и детоксикации, а не восстановления.

Секрет долгожителей и фермент алкогольдегидрогеназа

Часто мы сравниваем себя с жителями Средиземноморья - итальянцами, французами, греками, испанцами, которые регулярно потребляют вино и при этом известны как долгожители. Это не магия, а логическое объяснение, называемое гиперкомпенсацией.

У этих народов фермент алкогольдегидрогеназа (который отвечает за расщепление алкоголя в организме) вырабатывается в большем количестве. Соответственно, их организм легче и быстрее выводит алкоголь. Кроме того, на их продолжительность жизни влияет целый комплекс положительных факторов: благоприятный климат, свежие продукты (средиземноморская диета), низкий уровень стресса, развитая медицина. То есть, совокупность этих преимуществ перевешивает негативное влияние умеренных доз алкоголя.

Удар по кишечнику и печени

Алкоголь оказывает значительное влияние на микрофлору нашего кишечника и на печень. Чем крепче напиток, тем больше он повреждает слизистую оболочку кишечника, где обитает огромное количество бактерий, необходимых для нормального пищеварения и иммунитета.

Алкоголь провоцирует размножение патогенной флоры, которая выделяет эндотоксины. Эти токсины, в свою очередь, вызывают воспалительный процесс в печени. Кроме того, в такой нарушенной микрофлоре хуже усваиваются питательные вещества из пищи. Стоит помнить, что алкогольные напитки часто содержат много сахаров, которыми активно питаются грибковые инфекции, усугубляя ситуацию.

Калории и рак

Спирт сам по себе является довольно калорийным: 1 грамм спирта содержит 7 ккал. Для сравнения: белки и углеводы - по 4 ккал/г, а жиры - 9 ккал/г. Это важно учитывать, ведь когда мы потребляем алкоголь, 33% спирта сразу всасывается через стенки желудка, а остаток постепенно попадает в кровоток из тонкого кишечника.

Кроме того, алкоголь является канцерогеном, который значительно повышает риск развития рака. Исследование, проведенное на тысячах женщин и мужчин в течение десятков лет, показало, что даже регулярное потребление алкоголя в малых дозах (около 1 дозы в день, то есть 14 г чистого спирта) повышает риск заболевания раком печени, пищеварительной системы и молочных желез у женщин. Мужчины оказались сильнее в этом плане, и таких побочных эффектов у них не наблюдалось.

Тем не менее, есть и положительная новость из этого исследования: регулярное потребление фолиевой кислоты уменьшает заболевания раком у женщин на 90%, нивелируя негативное влияние алкоголя. Это важное открытие для тех, кто не может полностью отказаться от алкоголя.

Хотя алкоголь имеет определенное положительное влияние на сердечно-сосудистую систему (что было обнаружено в ходе исследований), эту тему лучше не развивать, чтобы избежать ложного впечатления, что мы агитируем за его регулярное употребление.

Алкоголь и похудение: как он саботирует ваши усилия?

Если вы стремитесь похудеть, алкоголь - ваш прямой враг. И вот почему:

Приоритет расщепления спирта

Организм воспринимает алкоголь как токсичное вещество. Поэтому, вместо того, чтобы расщеплять жиры для получения энергии, он отдает приоритет расщеплению спирта, чтобы как можно быстрее вывести его из организма. Это означает, что процесс сжигания жиров приостанавливается.

Дополнительные калории

Как упоминалось, спирт является высококалорийным. Эти "пустые" калории из алкогольных напитков добавляются к вашему суточному рациону, часто незаметно, и могут существенно тормозить похудение.

Нарушение микрофлоры

Повреждение кишечника и дисбаланс микрофлоры, вызванные алкоголем, ухудшают усвоение питательных веществ и метаболизм, что также не способствует снижению веса.

Если вы хотите минимизировать вред, остановитесь на одном бокале сухого вина раз-два в неделю.