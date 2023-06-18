Алкоголь в умеренных дозах может снизить риск сердечных заболеваний, связанных со стрессом

Новое исследование показывает, что употребление алкоголя в легких или умеренных дозах может снизить риск сердечных заболеваний, поскольку это приводит к долгосрочному снижению сигналов стресса в мозге.

При этом кардиологи предупреждают, что польза умеренного потребления алкоголя для сердца не означает, что у таких напитков нет других опасностей для организма человека.

"Мы не выступаем за употребление алкоголя для снижения риска сердечных приступов или инсультов из-за других проблем, связанных с воздействием алкоголя на здоровье", - подчеркивает ведущий автор исследования, кардиолог Ахмед Тавакол.

Исследователи хотели понять, как легкое или умеренное употребления алкоголя - 1 порция в день для женщин и от 1 до 2 порций в день для мужчин, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее о таком эффекте уже было заявлено в других исследованиях.

Как пояснял доктор Тавакол, если бы этот механизм был бы разгадан, то цель состояла бы в том, чтобы найти другие способы, воспроизводящие защитные эффекты алкоголя без неблагоприятных последствий.

Для анализа взяли данные о 50 тысячах человек, которые зарегистрированы в биобанке Mass General Brigham. С поправкой на генетические, клинические, образ жизни и социальные-экономические искажающие факторы, медики обнаружили снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний у тех, кто пьет от легкой до умеренной степени.

Далее ученые исследовали подгруппу из 754 человек, которые ранее прошли визуализацию мозга, чтобы определить влияние алкоголя на активность нейронной сети в состоянии покоя, связанную со стрессом.

Визуализация мозга показала снижение сигналов стресса в миндалевидном теле, области мозга, связанной с реакцией на стресс, у людей, которые употребляли алкоголь от легкой до умеренной степени, по сравнению с теми, кто воздерживался от спиртного полностью или пил совсем мало.

"Когда миндалевидное тело слишком бдительно, симпатическая нервная система усиливается, что повышает кровяное давление и увеличивает частоту сердечных сокращений, а также запускает выброс воспалительных клеток. Если стресс является хроническим, результатом является гипертония, усиление воспаления и значительный риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит кардиолог.

Это исследование впервые показало, что потребление алкоголя в легких и умеренных дозах оказывает долгосрочное нейробиологическое воздействие на снижение активности миндалины, что может иметь значительное последующее воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Также ученые обнаружили, что в выборке из 50 000 человек употребление алкоголя у легких или умеренных доза было связанно с почти двукратным усилением кардиозащитного эффекта у людей с тревожностью в анамнезе по сравнению с другими.

При этом исследование также показало, что любое количество алкоголя увеличивает риск развития рака. А при высоких дозах алкоголя, более 14 порций в неделю - риск сердечного приступа начинает увеличиваться, а общая активность мозга снижается.