Алкоголь и диета: тренер Анита Луценко объяснила, как влияет спиртное на похудение

Можно ли пить алкоголь во время диеты

"Как человек, я вам однозначно рекомендую - пить. Потому что без "анестезии" в этом мире становится уже невозможно. Но с точки зрения специалиста по здоровому образу жизни - четкое нет. Потому, что не существует никакой безвредной дозы. Любая доза вредит здоровью. И если вы подумали о полезном красном вине, то лучше попейте виноградного сока - эффект тот же по пользе", - пишет тренер.

Она отмечает, что алкоголь вызывает отравление, поэтому утром может быть тошнота, рвота, головная боль, неприятный запах изо рта и учащенное сердцебиение.

А если алкоголь пить вечером, это означает, что с утра придется отказаться от тренировки. Соответственно, нарушается дисциплина.

"Алкоголь активизирует аппетит. Когда вы пьете его, едите больше - это факт. Даже если решили, что будете пить и не есть, в какой-то момент начинаете и есть, потому что контроль исключается. А в этом состоянии опьянения часто люди пишут бывшим партнерам смс-ки и потом с утра переживают из-за этого, а дальше заедают этот стресс", - говорит Луценко.

Также она добавляет, что алкоголь - это дополнительные калории, которые не желательны во время диеты.

Где взять силу воли для соблюдения диеты

"Существование силы воли - это популярный фейк. Силы воли не существует. Не существует людей с сильной силой воли или со слабой. Почему один может заставить себя не съесть торт на дне рождения, а другой хочет очень, но не получается и со слезами на глазах, коря себя, съедает его?" - говорит тренер.

Она советует сформировать свои внутренние правила - где едите, где - нет. Например, можно позволять себе сладости по воскресеньям, а в другие дни отказываться.

"Если уже едите кусочек, то наслаждайтесь сполна, чтобы в радость на 300%. Помните, что нет плохой пищи - есть ее перебор", - отмечает Луценко.

Также Анита советует не ждать быстрого результата, а формировать свои правила постепенно и без надрыва, тогда это будет иметь лучший эффект.

"Аргумент: просто у меня нет силы воли - это о бездействии и отказе от ответственности за свои действия", - говорит тренер.