"Боже, он - секс": Алина из "Холостяка" шокировала признанием о Цымбалюке и возвращении на шоу

Сомелье Алина Пухальская, которая принимала участие в романтическом реалити "Холостяк" с Александром Будько Тереном, высказалась об актере Тарасе Цымбалюке, которого недавно объявили новым героем 15-го сезона проекта.

Как на новость отреагировали участницы предыдущего сезона и согласилась бы снова принять участие в шоу - Алина рассказала в эксклюзивном комментарии для РБК-Украина .

Так, Алина рассказала, что до сих пор поддерживает связь с другими девушками, которые участвовали в разных сезонах.

Она отметила, что у них есть общий чат, где они общаются на актуальные темы и приглашают друг друга на события.

После объявления нового "Холостяка", атмосфера в этом чате стала по-настоящему горячей. Алина Пухальская (фото: instagram.com/alina_pukhalska)

"Если честно, у нас с девушками есть чат в Telegram с холостячками, и мы с девушками там общаемся на какие-то актуальные темы, приглашаем друг друга на разные мероприятия. И когда вышла новость, что Тарас Цымбалюк будет новым Холостяком, мы такие: "Боже, он секс, почему мы не в этом году пошли на шоу. И это прям все девочки написали'", - призналась Пухальская.

Однако, несмотря на симпатию к Цымбалюку, возвращаться на шоу Алина не планирует, хотя желание такое у нее есть.

"Второй раз уже подавать заявку не буду, но хотелось бы", - сказала сомелье. Алина Пухальская (фото: instagram.com/alina_pukhalska)

Напомним, ранее о новоиспеченном главном герое 15-го сезона проекта высказалась победительница "Холостяка-12" Катя Лозовицкая.

Модель назвала Тараса Цымбалюка "интересным и красивым мужчиной", но повторить опыт участия в шоу она не хочет.