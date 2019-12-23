ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аліна Гросу жорстко осоромилася на сцені: з'явилося фото

STYLERПерсони    23.12.2019 - 12:52
Аліна Гросу жорстко осоромилася на сцені: з'явилося фото
Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Аліна Гросу сама виклала знімки з оголеними грудьми

Аліна Гросу випадково засвітила груди на новорічному концерті "Музична платформа" у Палаці "Україна", на якому запалили українські зірки - Оля Полякова, Олег Вінник, Alyona Alyona, DZIDZIO і багато інші.

Під час виступу 19 грудня співачка виконувала запальні па разом з шоу-балетом. Сукня з глибоким декольте зрадила співачку, показавши її соски. Втім верхня частина сукні була прикрита чорною сіткою, тому нічого кримінального не сталося.

Аліна Гросу з іронією поставилися до інциденту, сама показавши фото, прикривши цікаві місця эмоджи.

"Так викладалася, що всі виклалося", - підписала знімки виконавиця, попросивши підписників поділитися конфузами, які з ними траплялися.

Аліна Гросу жорстко осоромилася на сцені: з'явилося фотоАліна Гросу жорстко осоромилася на сцені: з'явилося фото

Аліна Гросу оголила груди на концерті в Києві (instagram.com/alina_grosu)

Користувачі мережі в коментарях поділилися своїми пригодами з роздяганням, а також висловилися з приводу інциденту.

"Ти краще скажи, Аліна, чому ліфчик не одягла", - написав один з користувачів.

"Можна без "ока"?" - попросив фан.

"Головне, що підтанцьовка орієнтувалася на груди яка сукня, а не яка справжня", - іронізує підписник.

Аліна Гросу жорстко осоромилася на сцені: з'явилося фото

Скрін коментарів

Варто відзначити, що незважаючи на переїзд Гросу в Москву і співробітництво з одіозними російськими музикантами, співачку запрошують, як і раніше, виступати в Україні.

"Сімейні вихідні": Гросу показала, як проводить час з чоловіком Рожевий настрій: Аліна Гросу блиснула стрункими ніжками в спокусливому вбранні
Новини України Аліна Гросу
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся