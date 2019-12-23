Аліна Гросу жорстко осоромилася на сцені: з'явилося фото

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Аліна Гросу сама виклала знімки з оголеними грудьми

Аліна Гросу випадково засвітила груди на новорічному концерті "Музична платформа" у Палаці "Україна", на якому запалили українські зірки - Оля Полякова, Олег Вінник, Alyona Alyona, DZIDZIO і багато інші.

Під час виступу 19 грудня співачка виконувала запальні па разом з шоу-балетом. Сукня з глибоким декольте зрадила співачку, показавши її соски. Втім верхня частина сукні була прикрита чорною сіткою, тому нічого кримінального не сталося.

Аліна Гросу з іронією поставилися до інциденту, сама показавши фото, прикривши цікаві місця эмоджи.

"Так викладалася, що всі виклалося", - підписала знімки виконавиця, попросивши підписників поділитися конфузами, які з ними траплялися.

Аліна Гросу оголила груди на концерті в Києві (instagram.com/alina_grosu)

Користувачі мережі в коментарях поділилися своїми пригодами з роздяганням, а також висловилися з приводу інциденту.

"Ти краще скажи, Аліна, чому ліфчик не одягла", - написав один з користувачів.

"Можна без "ока"?" - попросив фан.

"Головне, що підтанцьовка орієнтувалася на груди яка сукня, а не яка справжня", - іронізує підписник.

Скрін коментарів

Варто відзначити, що незважаючи на переїзд Гросу в Москву і співробітництво з одіозними російськими музикантами, співачку запрошують, як і раніше, виступати в Україні.