Алина Гросу показала горячие фото. Ее захейтили за чрезмерную откровенность

Алина Гросу снова эпатирует публику

Исполнительница неоднократно публикует фотографии, на которых она появляется в сексуальных образах.

"Почти предновогодний фотосет, потому что я в шубе. Кстати, давно не видела комментов "зачем раздевалась", "кроме тела нечего показывать?". Но рискну. Выбирай Гросу", - написала артистка.

Алина Гросу в "предновогоднем" образе (фото: instagram.com/alina_grosu)

Реакция фанов

Многие поклонники Алины заценили ее фотографии, описав девушку лаконичными словами вроде "богиня", "суперовая", "красивая как всегда".

Однако некоторые считают, что Гросу "переборщила".

“Вообще тело нам дано только для нас лично, а не для показа всему человечеству. Уже просто такая тенденция пошла, что когда ум продемонстрировать не могут, обнажаются", - написала в комментариях под фото Ольга Минько.

Однако другие пользователи ей парировали и объяснили, что “шоу-бизнес - это личная планета, в которой если ты хочешь чего-то добиться, то надо оголяться, и чем больше обнажаешься - тем больше у тебя успех на этой планете.

А пользователь Николай Дроговод метко отметил: "пока есть что показывать - нужно показывать".

Алина Гросу в "предновогоднем" образе (фото: instagram.com/alina_grosu)