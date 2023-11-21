Алина Гросу показала горячие фото. Ее захейтили за чрезмерную откровенность

Горячая Алина Гросу показала страстные и, как некоторым кажется, слишком откровенные фото и попросила фанатов выбрать, какой образ ей больше подходит.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram певицы.
Исполнительница неоднократно публикует фотографии, на которых она появляется в сексуальных образах.
"Почти предновогодний фотосет, потому что я в шубе. Кстати, давно не видела комментов "зачем раздевалась", "кроме тела нечего показывать?". Но рискну. Выбирай Гросу", - написала артистка.
Алина Гросу в "предновогоднем" образе (фото: instagram.com/alina_grosu)
Многие поклонники Алины заценили ее фотографии, описав девушку лаконичными словами вроде "богиня", "суперовая", "красивая как всегда".
Однако некоторые считают, что Гросу "переборщила".
“Вообще тело нам дано только для нас лично, а не для показа всему человечеству. Уже просто такая тенденция пошла, что когда ум продемонстрировать не могут, обнажаются", - написала в комментариях под фото Ольга Минько.
Однако другие пользователи ей парировали и объяснили, что “шоу-бизнес - это личная планета, в которой если ты хочешь чего-то добиться, то надо оголяться, и чем больше обнажаешься - тем больше у тебя успех на этой планете.
А пользователь Николай Дроговод метко отметил: "пока есть что показывать - нужно показывать".
Алина Гросу в "предновогоднем" образе (фото: instagram.com/alina_grosu)
Недавно Алина Гросу в черном бюстгальтере позировала перед зеркалом.
Ранее также звезда "Сватов" в нижнем белье похвасталась спортивной стойкой на голове.