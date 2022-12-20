Алина Гросу назвала сумму, необходимую для жизни в Лос-Анджелесе: шокирующие цифры

Известная украинская певица Алина Гросу, которая недавно переехала в США, рассказала о стоимости жизни за границей. В частности, она назвала суммы для комфортной жизни.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
По словам Алины, сначала нужно найти жилье. Квартира, которая пригодна для жизни, будет стоить около 2 тысяч долларов. Однако певица говорит, что для долгосрочной аренды нужна американская банковская карта, а также кредитная история.
"Без карты, кредитной истории, с вами никто договор подписывать не будет. Есть еще вариант найти людей, сдающих комнату, место в комнате - можно будет значительно сэкономить. Или снимать с кем-то и разделить сумму пополам", - рассказала Алина.
Также в Лос-Анджелесе нужно иметь автомобиль, ведь метро нет, а город большой. Стоимость аренды авто тоже немаленькая - от 750 долларов и выше.
"Мне немного повезло, я начала в Telegram искать наши группы, наших людей, объявления и нашла компании от украинских ребят, которые имеют свой автопарк и сдают гораздо дешевле", - написала она.
К тому же, стоимость домашнего Интернета составляет 150 долларов, обслуживание мобильного номера - 40-60 долларов.
Певица советует покупать продукты и готовить. Все потому, что рестораны и кафе не дешевы.
В общем на неделю на еду придется потратить около 150 долларов, но это без деликатесов.
"За раз (где-то в неделю) в магазине можно затариться от 150 долларов (это без деликатесов и почти готовой пищи, только самое необходимое) даже буханка хлеба здесь стоит 6 долларов", - добавила она.
Недавно Алина Гросу перенесла сложную операцию и недолгое время "выпала" из жизни.
Также певица показывала шикарный особняк в Черновцах, где прошло ее детство.