"Альф" осиротів: помер відомий актор з цього серіалу

В Каліфорнії, США, помер популярний американський актор Макс Райт, який виконав у серіалі "Альф" головну роль – Віллі Таннера. Йому було 75 років, і він багато років боровся з онкологією.

Макс Райт народився в Детройті, США, 2 серпня 1943 року. Багато років працював у театрах по всій країні і в 1979 році удостоївся найвищої премії – Theatre World Award.

Найбільшу популярність йому принесла роль Віллі Таннера в культовому серіалі "Альф". Також він знявся в перших сезонах серіалу "Друзі", у фільмах "Весь цей джаз", "Червоні", "Афера 2", "Студентські канікули", "Свій в дошку", "Тінь", "Протистояння", "Старі буркуни розбушувалися", "Хапай і біжи", "Сон в літню ніч".

Актор Макс Райт (facebook.com/AntennaTV)

У 1995 році Максу Райту поставили діагноз – лімфома. Він пройшов курс лікування і хвороба відступила, і він знову почав грати в театрі. У 2017 році він втратив дружину Лінду, з якою прожив з 1965 року. У шлюбі в них народилося двоє дітей. Дружина Макса Райта померла від онкології.

У 2000 році і в 2003 році був заарештований за водіння в нетверезому вигляді. За деякими даними, в останні роки життя актор став жити з чоловіком і переїхав до Німеччини. Крім того, хвороба повернулася, і він помер 26 червня 2019 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помер засновник культової групи "Високосний рік".

А також розповідали про те, що на Донеччині помер відомий волонтер.