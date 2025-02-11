Аллергия на презервативы или хронический цистит: как различить?

Аллергия на латекс или лубриканты, которые содержатся в презервативах, может вызвать неприятные симптомы, которые легко спутать с другими состояниями, в частности, хроническим циститом.

Как понять, что именно вызывает дискомфорт, рассказала в интервью РБК-Украина врач-гинеколог Людмила Шупенюк, которая имеет более 30 лет опыта.

Что может вызвать аллергию у женщин?

Если после использования презервативов или лубрикантов возникает зуд, покраснение, раздражение или даже отек - это может быть реакция на определенные компоненты.

"С таким вопросом лучше обратиться к врачу индивидуально. У женщины, например, с весом 42 килограмма цистит может быть связан с дефицитом веса, или с определенными анатомическими особенностями", - рассказала эксперт.

"Но, если мы говорим о женщине, которая имеет определенную склонность к аллергии, то это может быть аллергия на латекс, можно здесь можно пробовать разные презервативы. У меня есть женщины, которые даже для УЗИ, приносят с собой, например, презерватив, на которых у них нет аллергии, потому что есть гипоаллергенные", - добавила Шупенюк.

По словам врача, аллергия может быть и на прокладки.

"Так же лубриканты. Если вы использовали этот лубрикант и вы понимаете, что симптомы появились у вас после интима, то может быть такая история, особенно, если вы аллергик. Может быть и на прокладки, и может быть на все, что угодно", - отметила Людмила

Она отметила, что в ситуации с аллергией нужно исключить все другие причины.

"Потому что легче всего сказать, что у меня аллергия на презервативы, перестать его использовать. И нарваться на какие-то более серьезные проблемы", - резюмировала медик.