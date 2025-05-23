Аллергия или простуда? Как отличить симптомы в сезон тополиного пуха

Что такое тополиный пух

Тополиный пух - это семена тополя, окруженные легким, белым, пушистым волокном, которое дерево выпускает в конце весны или в начале лета. Пух помогает семенам разноситься ветром на большие расстояния.

Пух появляется у женских деревьев тополя. Мужские деревья не производят пуха. Чаще всего пух летает в воздухе в мае-июне.

Важно знать, что сам по себе пух не является аллергеном, но он может переносить пыльцу других растений (например, злаковых), что вызывает аллергические реакции. Тополиный пух собирает ее и затем разносит в квартиры, дома и офисы.

К тому же тополиный пух легко воспламеняется и может стать причиной небольших возгораний в жаркую, сухую погоду.

Тополиный пух (фото: bratslav-rada.gov.ua)

Симптомы аллергии на пух

Тополиный пух, собравший в себя пыльцу растений, вызывает различные аллергические реакции. Чаще всего это:

слезотечение

покраснение глаз

чувство "песчинок" в глазу

непереносимость яркого света

припухлость век

насморк

постоянное чихание

зуд кожи

затруднение дыхания

одышка без физической нагрузки

Также тополиный пух часто вызывает аллергический кашель. А у лиц, страдающих от бронхиальной астмы, нередко случается обострение заболевания.

Как отличить от простуды

Симптомы простуды:

насморк, сначала жидкий, затем может становиться более густым

боль в горле, дискомфорт при глотании

кашель

повышение температуры

общая слабость, ломота в теле

Если каждый раз в один и тот же период весны/лета (например, май-июнь) у вас появляются определенные симптомы, то это может быть аллергия. При таком состоянии симптомы уменьшаются в закрытом помещении с фильтрацией воздуха.

Также при аллергии быстро помогают антигистаминные препараты, а при простуде - нет.