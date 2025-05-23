Аллергия или простуда? Как отличить симптомы в сезон тополиного пуха

С приходом солнечной погоды улицы украинских городов засыпает тополиный пух. В этот период тысячи людей начинают чихать и кашлять. Однако не всегда эти симптомы свидетельствуют об аллергии - иногда это обычная простуда.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как вовремя распознать эти два состояния.
Тополиный пух - это семена тополя, окруженные легким, белым, пушистым волокном, которое дерево выпускает в конце весны или в начале лета. Пух помогает семенам разноситься ветром на большие расстояния.
Пух появляется у женских деревьев тополя. Мужские деревья не производят пуха. Чаще всего пух летает в воздухе в мае-июне.
Важно знать, что сам по себе пух не является аллергеном, но он может переносить пыльцу других растений (например, злаковых), что вызывает аллергические реакции. Тополиный пух собирает ее и затем разносит в квартиры, дома и офисы.
К тому же тополиный пух легко воспламеняется и может стать причиной небольших возгораний в жаркую, сухую погоду.
Тополиный пух, собравший в себя пыльцу растений, вызывает различные аллергические реакции. Чаще всего это:
Также тополиный пух часто вызывает аллергический кашель. А у лиц, страдающих от бронхиальной астмы, нередко случается обострение заболевания.
Симптомы простуды:
Если каждый раз в один и тот же период весны/лета (например, май-июнь) у вас появляются определенные симптомы, то это может быть аллергия. При таком состоянии симптомы уменьшаются в закрытом помещении с фильтрацией воздуха.
Также при аллергии быстро помогают антигистаминные препараты, а при простуде - нет.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Allergostop и Medical news today.