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Аллергия или простуда? Как отличить симптомы в сезон тополиного пуха

Пятница 23 мая 2025 10:45
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Аллергия или простуда? Как отличить симптомы в сезон тополиного пуха Как отличить простуду от аллергии на тополиный пух (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

С приходом солнечной погоды улицы украинских городов засыпает тополиный пух. В этот период тысячи людей начинают чихать и кашлять. Однако не всегда эти симптомы свидетельствуют об аллергии - иногда это обычная простуда.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как вовремя распознать эти два состояния.

Что такое тополиный пух

Тополиный пух - это семена тополя, окруженные легким, белым, пушистым волокном, которое дерево выпускает в конце весны или в начале лета. Пух помогает семенам разноситься ветром на большие расстояния.

Пух появляется у женских деревьев тополя. Мужские деревья не производят пуха. Чаще всего пух летает в воздухе в мае-июне.

Важно знать, что сам по себе пух не является аллергеном, но он может переносить пыльцу других растений (например, злаковых), что вызывает аллергические реакции. Тополиный пух собирает ее и затем разносит в квартиры, дома и офисы.

К тому же тополиный пух легко воспламеняется и может стать причиной небольших возгораний в жаркую, сухую погоду.

Аллергия или простуда? Как отличить симптомы в сезон тополиного пухаТополиный пух (фото: bratslav-rada.gov.ua)

Симптомы аллергии на пух

Тополиный пух, собравший в себя пыльцу растений, вызывает различные аллергические реакции. Чаще всего это:

  • слезотечение
  • покраснение глаз
  • чувство "песчинок" в глазу
  • непереносимость яркого света
  • припухлость век
  • насморк
  • постоянное чихание
  • зуд кожи
  • затруднение дыхания
  • одышка без физической нагрузки

Также тополиный пух часто вызывает аллергический кашель. А у лиц, страдающих от бронхиальной астмы, нередко случается обострение заболевания.

Как отличить от простуды

Симптомы простуды:

  • насморк, сначала жидкий, затем может становиться более густым
  • боль в горле, дискомфорт при глотании
  • кашель
  • повышение температуры
  • общая слабость, ломота в теле

Если каждый раз в один и тот же период весны/лета (например, май-июнь) у вас появляются определенные симптомы, то это может быть аллергия. При таком состоянии симптомы уменьшаются в закрытом помещении с фильтрацией воздуха.

Также при аллергии быстро помогают антигистаминные препараты, а при простуде - нет.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Allergostop и Medical news today.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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