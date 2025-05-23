Аллергия или простуда? Как отличить симптомы в сезон тополиного пуха
С приходом солнечной погоды улицы украинских городов засыпает тополиный пух. В этот период тысячи людей начинают чихать и кашлять. Однако не всегда эти симптомы свидетельствуют об аллергии - иногда это обычная простуда.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как вовремя распознать эти два состояния.
Что такое тополиный пух
Тополиный пух - это семена тополя, окруженные легким, белым, пушистым волокном, которое дерево выпускает в конце весны или в начале лета. Пух помогает семенам разноситься ветром на большие расстояния.
Пух появляется у женских деревьев тополя. Мужские деревья не производят пуха. Чаще всего пух летает в воздухе в мае-июне.
Важно знать, что сам по себе пух не является аллергеном, но он может переносить пыльцу других растений (например, злаковых), что вызывает аллергические реакции. Тополиный пух собирает ее и затем разносит в квартиры, дома и офисы.
К тому же тополиный пух легко воспламеняется и может стать причиной небольших возгораний в жаркую, сухую погоду.
Тополиный пух (фото: bratslav-rada.gov.ua)
Симптомы аллергии на пух
Тополиный пух, собравший в себя пыльцу растений, вызывает различные аллергические реакции. Чаще всего это:
- слезотечение
- покраснение глаз
- чувство "песчинок" в глазу
- непереносимость яркого света
- припухлость век
- насморк
- постоянное чихание
- зуд кожи
- затруднение дыхания
- одышка без физической нагрузки
Также тополиный пух часто вызывает аллергический кашель. А у лиц, страдающих от бронхиальной астмы, нередко случается обострение заболевания.
Как отличить от простуды
Симптомы простуды:
- насморк, сначала жидкий, затем может становиться более густым
- боль в горле, дискомфорт при глотании
- кашель
- повышение температуры
- общая слабость, ломота в теле
Если каждый раз в один и тот же период весны/лета (например, май-июнь) у вас появляются определенные симптомы, то это может быть аллергия. При таком состоянии симптомы уменьшаются в закрытом помещении с фильтрацией воздуха.
Также при аллергии быстро помогают антигистаминные препараты, а при простуде - нет.
Вас может заинтересовать
- Как распознать опасные проявления аллергии у детей и взрослых и как мгновенно помочь
- Почему возникает аллергия на краску для волос
- Названы продукты, которые вызывают аллергию у детей
При написании материала использовались следующие источники: сайты Allergostop и Medical news today.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.