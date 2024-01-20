Алеку Болдуину предъявили новое обвинение в убийстве украинки: сколько лет в тюрьме ему грозит

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В апреле 2023 года обвинения против актера сняли после двухлетнего юридического разбирательства, но в октябре прокуроры Нью-Мексико объявили о новых обстоятельствах смерти Галины Хатчинс, представив их перед присяжными.

Судебно-медицинская экспертиза обнаружила, что выстрел мог произойти только во время нажатия на курок пистолета, несмотря на заявления Болдуина во время судебных заседаний, что он этого не делал.

Алек Болдуин (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)

Была предварительная информация о том, что оружие было специально изменено таким образом, чтобы невозможно было случайное нажатие на спусковой крючок.

Если вина знаменитости будет доказана, ему грозит до 18 месяцев тюремного заключения.

Убийство Алеком Болдуином украинки

21 октября 2021 года Алек Болдуин во время съемок "Иржи" застрелил оператора Галину Хатчинс, которая умерла в больнице.

Галина Хатчинс (фото: instagram.com/halynahutchins)

Также ранения получил помощник режиссера Джоэл Соус.

Муж погибшей подал иск против съемочной группы и заявил, что команда была в курсе проблем с реквизитом, но проигнорировала жалобы. Перед съемками Болдуин, как отмечает мужчина, отказался пройти обучение правильному обращению с оружием.

Позже продюсерский состав фильма "Ржавчина" и Болдуин заключили мировое соглашение с семьей Хатчинс.

Съемки картины продолжились в апреле 2023 года.