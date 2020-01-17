Турчинов відірвався на концерті відомої української групи (фото)

Олександр Турчинов розповів українцям, як проводить своє дозвілля. Колишній секретар РНБО відвідав концерт своєї улюбленої української групи "OT VINTA", про що і повідомив підписникам на своїй Facebook-сторінці. Зазначимо, що конуцерт колективу пройшов 16 січня в Києві.

Турчинов опублікував фотографію з виступу групи з учасниками колективу. Також він порекомендував людям слухати українське і підтримувати своїх.

"Класний був концерт. OT VINTA – одна з моїх улюблених груп. Слухайте українське!" – написав під фото Турчинов.

До речі, Турчинов пізніше зробив ще один пост за мотивами концерту.

"Лідер гурту OT VINTA, музикант, поет і художник Юрій Григорович Журавель і його найкраща команда дали неймовірний по енергетиці концерт сьогодні в Києві. Українська музика, українські пісні – це дійсно круто. Всі, хто сьогодні були в "Докер пабі", можуть це підтвердити!" - написав Турчинов.

Олександр Турчинов сходив на концерт української групи (фото: facebook.com/turchynov)

Зазначимо, що OT VINTA - це український колектив, один з лідерів рокабілі-сцени. Сама група родом з Рівного. Засновник колективу - Юрій Журавель, який і сформував групу в далекому 1993 році. Музиканти співають виключно українською мовою.