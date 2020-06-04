Олександр Рибак шокував визнанням: 11 років була залежність

Норвезький музикант білоруського походження Олександр Рибак зробив дуже несподіване зізнання для своїх шанувальників. Скрипаль повідомив, що 11 років ghbqvfdлікарські препарати - антидепресанти і снодійні. Ці ліки довели артиста до глибокої депресії.

Як повідомив Рибак на своїй сторінці в Instagram, у січні 2020 року він розпочав курс реабілітації і поступово повертається до повноцінного життя. Музікант пообіцяв поділитися особистим досвідом боротьби з залежністю від препаратів, щоб допомогти людям з цією ж проблемою.

"В останні роки залежно таблетки зробили мене слабким і невпевненим. Це не тільки позначилося на моєму мозку, але і вплинуло на м'язи, шлунок і загальний стан організму. Ця залежність псувала мої стосунки з людьми, але найголовніше, вона майже знищила моє прагнення до життя", – написав Олександр Рибак.

Нагадаємо, що норвезький скрипаль і співак білоруського походження отримав світову популярність завдяки перемозі на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2009 року. Він виступив з піснею "Fairytale", зігравши на скрипці перед багатомільйонною аудиторією телеглядачів, і встановив абсолютний рекорд в історії конкурсу – набрав 387 балів.

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