Алек Болдуин продолжает судиться по делу об убийстве Галины Хатчинс: подробности

Иск был подан 9 января в окружной суд штата Санта-Фе, где в июле судья отменил обвинения Болдуина в непредумышленном убийстве после трагедии с оператором Галиной Хатчинс.

Актер обвинил прокуроров и следователей в клевете, заявив, что обвинители намеренно неправильно обращались с доказательствами во время расследования.

Ответчиками в иске выступают прокуроры Кэри Морриси и Мэри Кармак-Алтвис, а также трое следователей из офиса шерифа округа Санта-Фе и члены окружного совета.

"На каждом этапе следствия ответчики пытались сделать Болдуина козлом отпущения за действия и бездействие других лиц, игнорируя доказательства и закон", - говорится в иске.

Алек Болдуин (фото: Википедия)

Также утверждается, что прокуроры и следователи преследовали Болдуина в профессиональных или политических целях.

Напомним, кинооператор Галина Гатчинс погибла от огнестрельного ранения на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года. Во время съемок актер Алек Болдуин случайно выстрелил в сторону 42-летней Гатчинс из пистолета, который был заряжен боевыми патронами вместо холостых.

Галина Гатчинс (фото: Википедия)

В результате этого ранения пострадали режиссер Джоэл Соуса и сама Галина Хатчинс, которая скончалась от полученных травм.

Специалист по оружию на съемках, Ханна Гутьеррес-Рид, была признана виновной в непредумышленном убийстве и получила 18 месяцев заключения.