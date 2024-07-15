Алек Болдуин не виновен в убийстве украинки: реакция семьи Хатчинс на приговор звездному актеру

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Так, родственники и вдовец оператора намерены вновь привлечь к ответственности актера, который 21 октября 2021 года направил оружие на Галину Хатчинс и выстрелил.

По данным New York Post, прокурор Глория Олред, представляющая интересы семьи Хатчинс, сделала соответствующее заявление в субботу перед зданием суда в Санта-Фе, США, где проходили заседания.

"Это закрытие уголовного дела против Алека Болдуина никоим образом не освобождает его от ответственности. Это не меняет того факта, что он убил Галину Гатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Это не меняет того факта, что он стрелял из заряженного пистолета, нацелив его на человека", - сказала она.

Галина Хатчинс (фото: Википедия)

Добавим, что на протяжении всего расследования и судебных слушаний пресса предлагала разные варианты приговора: одни считали, что ответственность лежит на реквизиторе, и Болдуин не мог знать, что револьвер заряжен боевыми патронами, другие утверждали, что актер ни в коем случае не должен был направлять оружие на людей.

Защита Алека настаивала на том, что выстрел был непроизвольным. Затем адвокаты сменили тактику и смогли доказать, что обвинители скрыли от суда важные доказательства - партию патронов, которые фигурировали в деле.

Они спасли актера от тюрьмы, сосредоточившись не на поиске его алиби или аргументов в его защиту, а на выявлении несоответствий в расследовании и беспорядке в документации.

Алек Болдуин (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)

Присяжные и судьи были вынуждены признать, что во время расследования были допущены ошибки.

Оператор Галина Хатчинс была застрелена 21 октября 2021 года во время съемок фильма "Ржавчина".

Болдуин готовился к сцене, в которой должен был направить револьвер на камеру и выстрелить, но оружие оказалось заряженным настоящими патронами, и пуля попала в украинку. Хатчинс умерла от сквозного ранения в грудь.

Пуля также задела режиссера Джоэла Соуза, который стоял позади. Он получил ранения, но выжил.