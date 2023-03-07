"Альбина была умной, любила рисовать": детали загадочной смерти 14-летней украинки в Англии

Детали трагедии

Правоохранители продолжают изучать обстоятельства смерти девочки-подростка. Отмечается, что сведения об ее исчезновении правоохранители получили 4 марта.

Локализованные обыски прошли при поддержке полицейского вертолета и береговой охраны, а нашли 14-летнюю пострадавшую на пляже Долиш в бессознательном состоянии.

Впоследствии девочку перевезли по воздуху в Королевскую больницу Девона и Эксетер, где позже пациентка умерла. Была проведена идентификация, подтвердившая личность украинки.

Расследование продолжается

Мама девочки Инна Евко после трагедии сказала, что она с семьей "опустошены потерей нашей волшебной Альбины. Ничто никогда не заменит ее в наших сердцах".

По словам детектива-инспектора Бекки Дэвис, расследование продолжается, и полиция пытается собрать все данные о последних часах Альбины.

"Офицеры продолжают проводить расследование от двери до двери, ведь мы пытаемся установить любых свидетелей или кадры видеонаблюдения, которые зафиксируют передвижение Альбины", - говорит детектив.

При этом Дэвис отмечает, что "хотя эта смерть остается необъяснимой, мы пока не считаем ее подозрительной".

Судебное разбирательство должно состояться в четверг, и пока полиция ждет их результаты, а также призывает предоставить семье и близким Альбины "пространство и конфиденциальность, когда они смиряются со своей потерей".

Представители полиции Девона опубликовали фото умершей 14-летней украинки.

Альбина Евко (фото: facebook.com/DevonAndCornwallPolice)

Добрая и заботливая девочка, которая любила рисовать

Директор колледжа Долиш Сэм Бэнкс, где Альбина училась в 9-м классе, почтил память подростка, передает Daily.Mail.

"Все в нашем школьном сообществе были опустошены, узнав о трагической смерти одной из наших учениц 9 класса, Альбины Евко. Наши мысли в настоящее время с семьей и близкими Альбины, и мы выражаем им наши глубочайшие соболезнования и предложения поддержки", - сказал он.

В учебном заведении организовали постоянную эмоциональную поддержку для всех тех, кто знал девочку.

Жители Долиша продолжает выражать свое потрясение по поводу смерти Альбины. Мама девочки Инна Евко - специалист в сфере IT - проживала с ней в доме в принимающей семье после выезда из Украины из-за полномасштабного вторжения РФ.

"Я хочу почтить память дочери моей подруги из Украины. Она была не только юной, но и очень яркой, умной, интересной, любила рисовать. Она была хорошим человеком. Не могу поверить, что это могло случиться с ней", - сказал один из близких друзей семьи в Долише.

Он добавляет, что Альбина всегда обсуждала с мамой, что она будет делать и куда пойдет.

"Очень жаль, что медицина не успела помочь. Пожалуйста, помогите нам выяснить, что произошло, чтобы мы могли предупредить всех, что таких ошибок не было не только среди украинских детей, но и среди английских детей", - сказал друг семьи.

Место, где на пляже приморского курортного городка Девон была обнаружена девочка (фото: dailymail.co.uk)

Ученики местной школы, в которой училась девочка, описывают Альбину как "доброго и заботливого человека", сообщает The Sun.

"Она ходила в мою школу. Это так грустно, она была милой девушкой", - сказал один из школьников.

"Она была таким добрым и заботливым человеком, и так грустно видеть, что она скончалась", - добавил другой ученик.

"Я в полном ужасе, я думаю, что это ужасно. Я надеюсь, что это не кто-то другой был причиной этого... Мы подружились со многими украинскими семьями - многие из тех, с кем мы действительно подружились, уехали обратно", - сказала 72-летняя волонтер из магазина Детского общества в Долише Кэрол Эванс.