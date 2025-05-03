Актрису сериала "Ты" сравнили с персонажем "Шрека": как она реагирует на хейт (видео)

Финал сериала "Ты" спровоцировал споры : зрители раскритиковали не только сюжет, но и внешность актрисы Мадлен Брюэр. Она стала новой любовью Джо Голдберга и заставила его заплатить за преступления.

Что известно о высмеивании актрисы сериала "Ты"

Некоторые зрители назвали героиню Мадлен Бронте "надоедливой и непривлекательной". Многим не понравилась любительница книг, которая сначала влюбилась в серийного убийцу, а впоследствии загнала его в тюрьму.

Так, героиню начали критиковать за внешность. Мол, она не соответствует традиционным стандартам красоты Джо Голдберга. Более того, пользователи стали сравнивать ее с персонажем из франшизы "Шрек" Румпельштильцхеном.

В то же время пока одни люди поливали актрису грязью, другие выступили в поддержку. Многие отметили, что сериал выступает против женоненавистничества и финальная судьба Джо тому очевидное доказательство. А хейтеры, оценивающие внешний вид девушки, так ничего и не поняли.

Из финала становится очевидно, что на протяжении пяти сезонов Пенн Беджли, который полностью осуждает своего героя, воплощал скрытого мизогина. Он ставил женщин на пьедестал, а когда те не оправдывали его ожиданий - убивал их. Между тем Бронте, а значит, и Брюэр, постоянно сравнивают с другими "возлюбленными" Голддберга, якобы те были лучшим и более красивым выбором.

Брюэр в сериале "Ты" (скриншот)

Что ответила на критику актриса

До премьеры 5 сезона "Ты" она была готова к негативной реакции.

"Люди не будут любить Бронте по той или иной причине. Они будут любить ее ненавидеть или ненавидеть любить ее. Так что я просто осторожно готовлюсь к этому. Если это означает, что меня некоторое время не будет в Instagram, это нормально. Потому что у меня есть свадьба, которую нужно спланировать. У меня есть другие дела. Если они потеряют спокойствие - со мной все будет в порядке", - говорила звезда.

Мадлен Брюэр (фото: instagram.com/madbrew)

Один пользователь в сети прямо обвинил актрису в разрушении шоу, на что она ответила, что это не так. Затем назвал Брюэр "худшей любовью" для Джо Голдберга. Та саркастически заметила, что комментатор расстроился, потому что ему не посчастливилось лично поцеловать Джо.

Как Брюэр реагирует на хейтеров (скриншот)

В недавнем интервью Мадлен также поделилась отношением к реакции фанов на финал.

"Извините, но мне не жаль. Я счастлива завершением шоу. Как фанатка, я испытываю радость и удовольствие. Спасибо всем, кому понравилось. А тем, кому не понравилось - больше повезет в следующий раз", - прокомментировала она.

Мадлен (Мэделин) Брюэр - американская актриса, которая родилась 1 мая 1992 года. Наиболее известна по ролям в телесериалах "Оранжевый - хит сезона", "Хэмлок Гроув" и "Рассказ служанки".