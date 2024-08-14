Актриса Надежда Хильская рассказала о выплатах от государства после гибели мужа на фронте

Хильская рассказала о выплатах от государства после смерти мужа

По словам звезды, она стала получать деньги несколько месяцев назад. Речь идет о средствах на содержание ребенка и компенсации 50% коммунальных услуг. Она уточнила, что сумма выплачивается не вся сразу: сначала полтора миллиона, затем - ежемесячно остальная сумма (еще 13,5 миллионов).

Хильская подчеркнула, что эта цифра делится на семью: половина идет ей с дочерью Валерией, половина - родителям погибшего воина.

"Уже несколько месяцев, как начала получать. Это пенсия на содержание ребенка и компенсация 50% за коммунальные услуги. Но родители Леши еще не получают, хотя вроде бы подавали все документы одновременно. Они живут в Каменском Днепропетровской области, может, у них как-то по-другому эта процедура проходит. Потому что эта компенсация выплачивается на семью. Поэтому мне странно, что мы с Лерой получаем, а они - нет", - объяснила Надежда.

"Но они же не сразу все выплачиваются. Выплачиваются в течение нескольких лет. Сразу выплачивается полтора миллиона, а теперь ежемесячно нам выплачивают определенную сумму. И таким образом будут выплачивать, пока не выплатят всю", - также добавила она.

В браке у пары родилась дочь Велерия (Фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Что известно о гибели Алексея Хильского

Украинский актер погиб в конце августа 2023 года. Его жизнь оборвалась при выполнении боевого задания.

35-летний мужчина получил известность благодаря съемкам в сериалах "Кріпосна", "Виклик", "Пес-5" и других.

Алексей Хильский (Фото: instagram.com/hilska_nadiya)

После начала полномасштабной войны пошел защищать свою страну от врагов. Во время службы несколько раз получал ранения, но все равно возвращался на фронт. Вместе с другими побратимами защищал Бахмут, Соледар, участвовал в деоккупации Херсона.