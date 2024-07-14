Актер из сериала "Все женщины - ведьмы" довел до слез словами о Шеннен Доггерти, которую убил рак

Известный актер Брайан Краузе, игравший светлоносеца Лео Вайетта в сериале "Все женщины - ведьмы", тронул словами о смерти Шеннен Догерти. Он с грустью обратился к артистке, жизнь которой отнял рак.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Краузе поделился в Instagram.
В сериале Лео и Прю дружили, ведь светлоносец не только помогал сестрам-колдуньям, но и стал членом их семьи. Персонаж, которого сыграл Краузе, женился на средней сестре - Пайпер.
В сериале Лео переживал смерть Прю. А ныне актер должен прощаться не с персонажем Догерти, а с ним самим. Смерть звезды сильно расстроила Краузе.
Он написал щемящее обращение к Догерти. Актер рассказал, как Шеннен повлияла на его жизнь.
"Ты показала мне, что такое сила. Ты научила меня быть бесстрашным и жить с целью. Знать свою цену и соблюдать свои принципы. Всегда любимая! По-настоящему разбитое сердце", - написал Краузе.
В комментариях фаны, которые до сих пор не могут поверить в смерть Догерти, сочувствуют ее близким и друзьям. Также они пишут:
Шеннен Догерти (кадр из сериала "Все женщины - ведьмы")
Публицистка Лесли Слоун рассказала, что актриса скончалась в субботу, 13 июля. Догерти, по ее словам, "проиграла борьбу с раком".
"Преданная дочь, сестра, тетя и друг была окружена своими близкими, а также ее собакой Боуи. Семья просит оставить их в одиночестве в это время, чтобы они могли спокойно грустить", - продолжила Слоун.
К слову, раньше мы уже называли 7 лучших ролей Шеннен Догерти в фильмах и сериалах.
Кроме того, недавно скончался актер из сериала "Альф".