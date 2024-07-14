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Актер из сериала "Все женщины - ведьмы" довел до слез словами о Шеннен Доггерти, которую убил рак

Краузе и Догерти (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Известный актер Брайан Краузе, игравший светлоносеца Лео Вайетта в сериале "Все женщины - ведьмы", тронул словами о смерти Шеннен Догерти. Он с грустью обратился к артистке, жизнь которой отнял рак.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Краузе поделился в Instagram.

Что написал Краузе

В сериале Лео и Прю дружили, ведь светлоносец не только помогал сестрам-колдуньям, но и стал членом их семьи. Персонаж, которого сыграл Краузе, женился на средней сестре - Пайпер.

В сериале Лео переживал смерть Прю. А ныне актер должен прощаться не с персонажем Догерти, а с ним самим. Смерть звезды сильно расстроила Краузе.

Он написал щемящее обращение к Догерти. Актер рассказал, как Шеннен повлияла на его жизнь.

"Ты показала мне, что такое сила. Ты научила меня быть бесстрашным и жить с целью. Знать свою цену и соблюдать свои принципы. Всегда любимая! По-настоящему разбитое сердце", - написал Краузе.

 

Как реагирует сеть

В комментариях фаны, которые до сих пор не могут поверить в смерть Догерти, сочувствуют ее близким и друзьям. Также они пишут:

  • "Я думаю, она показала всем нам, как это быть сильной и смелой"
  • "До сих пор не верю. Это самая плохая новость"
  • "В мире нет таких слов, которыми можно было бы выразить мою боль. Действительно, сердце разбито"
  • "Шеннен была частью моей жизни. Мне действительно больно и грустно слышать о ее смерти, но это дает мне немного покоя, ведь я знаю, что ей больше не будет больно. Она всегда будет жить в наших сердцах, воспоминаниях и фильмах"
  • "Лучшая в мире сестра".

Шеннен Догерти (кадр из сериала "Все женщины - ведьмы")

Что известно о смерти Догерти

Публицистка Лесли Слоун рассказала, что актриса скончалась в субботу, 13 июля. Догерти, по ее словам, "проиграла борьбу с раком".

"Преданная дочь, сестра, тетя и друг была окружена своими близкими, а также ее собакой Боуи. Семья просит оставить их в одиночестве в это время, чтобы они могли спокойно грустить", - продолжила Слоун.

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