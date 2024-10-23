Актер "Спасателей Малибу" скончался после тяжелой болезни: что известно

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на People .

Что известно о смерти актера

О смерти артиста сообщил его близкий друг Мэтт Фелкер. Ньюман умер 20 октября - ему было 68 лет.

Как известно, в 2006 году ему диагностировали болезнь Паркинсона. По словам Фелкера, у актера также были проблемы с сердцем, а скончался он от осложнений болезни Паркинсона.

Чем запомнился Майкл Ньюман

Самая известная роль актера - в сериале "Спасатели Малибу". Это американский телесериал о спасателях, которые патрулируют пляжи округа Лос-Анджелес в Калифорнии. Сериал выходил в эфир с 1989 по 1999 годы (и в 1999-2001 годах как Baywatch Hawaii).

Ньюман в "Спасателях Малибу" (фото: kinorium.com)

Ньюман появился в 150 эпизодах "Спасателей Малибу" - это больше, чем у любого другого участника сериала, за исключением главного героя Дэвида Хассельхоффа. При этом Майкл оказался единственным актером, который в реальной жизни был спасателем - в перерывах между съемками он работал пожарным.

К слову, он не собирался быть актером, а пришел на сьемки в качестве каскадера.

Актеры в "Спасателях Малибу" (фото: kinorium.com)

Также актер снялся в фильме "Враждебное действие" вместе с Томасом Хауэллом и Луисом Мэндилором. В этом триллере рассказывается о двух офицерах ВВС, которые охотятся за украденной высокотехнологичной умной бомбой. После этого Майкл ушел из кино из-за негативных сторон в индустрии. Затем он продолжил работать пожарным еще 25 лет – до тех пор, пока не вышел на пенсию.

Кадры из "Спасателей Малибу" (фото: kinorium.com)

После того, как Майклу Ньюману диагностировали болезнь Паркинсона в 50 лет, он активно занимался благотворительностью для поддержки исследований, направленных на борьбу с этим недугом.

У актера осталась супруга Сара, сын Крис и дочь Эмили, а также годовалая внучка Чарли.