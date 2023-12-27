Актер оскароносного фильма "Паразит" был найден мертвым: что известно

Ли Сун Кюн был найден мертвым в автомобиле после своего исчезновения из-за дел с наркотиками.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Yonhap News Agency.
Утром Ли Сун Кюна обнаружили мертвым в собственной машине в одном из парков Сеула. До этого было известно, что полиция разыскивала актера после того, как его семья сообщила, что он внезапно исчез и оставил что-то, похожее на предсмертную записку.
Известно, что популярного актера Ли Сун Кюна обнаружили с брикетом древесного угля на переднем пассажирском сиденье уже мертвым на месте происшествия.
Ранее менеджер Ли сообщил полиции, что актер ушел из дома после написания записки родным. И о том, что машина известного актера тоже скрылась. После этих новостей менеджер посетил дом Ли в Чеондамдонге на юге Сеула, поскольку он был вне связи, но там его не нашел. Однако его тело обнаружила полиция.
Впоследствии его тело было доставлено в больницу Сеульского национального университета.
Ранее уже сообщалось, что актер испытывает проблемы с наркотиками и даже есть информация, что его смерть произошла на фоне расследования незаконного употребления наркотиков. Хотя сам актер заверил, что невиновен.
Ли Сун Кюн (Кинориум)
48-летний актер стал мировой популярностью после того, как в 2020 году "Паразит", в котором он сыграл главную роль, получил премию "Оскар".
В 2021 году мужчина получил награду Гильдии киноактеров вместе со своими коллегами по фильму "Паразиты".
А вот в 2022 году он также был номинирован на награду за лучшую мужскую роль на Международной премии Эмми за роль в фантастическом фильме "Доктор Мозг".
В 2023 году фильм ужасов "Сон" Джейсона Ю и триллер-катастрофа Ким Те Гона "Проект молчания" были приглашены на 76-й ежегодный Каннский кинофестиваль.
Ли Сун Кюн (Кинориум)
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