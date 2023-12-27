Актер оскароносного фильма "Паразит" был найден мертвым: что известно

Актер фильма "Паразит" был найден мертвым

Утром Ли Сун Кюна обнаружили мертвым в собственной машине в одном из парков Сеула. До этого было известно, что полиция разыскивала актера после того, как его семья сообщила, что он внезапно исчез и оставил что-то, похожее на предсмертную записку.

Известно, что популярного актера Ли Сун Кюна обнаружили с брикетом древесного угля на переднем пассажирском сиденье уже мертвым на месте происшествия.

Ранее менеджер Ли сообщил полиции, что актер ушел из дома после написания записки родным. И о том, что машина известного актера тоже скрылась. После этих новостей менеджер посетил дом Ли в Чеондамдонге на юге Сеула, поскольку он был вне связи, но там его не нашел. Однако его тело обнаружила полиция.

Впоследствии его тело было доставлено в больницу Сеульского национального университета.

Ранее уже сообщалось, что актер испытывает проблемы с наркотиками и даже есть информация, что его смерть произошла на фоне расследования незаконного употребления наркотиков. Хотя сам актер заверил, что невиновен.

Ли Сун Кюн (Кинориум)

Что известно об актерской карьере Ли Сун Кюна

48-летний актер стал мировой популярностью после того, как в 2020 году "Паразит", в котором он сыграл главную роль, получил премию "Оскар".

В 2021 году мужчина получил награду Гильдии киноактеров вместе со своими коллегами по фильму "Паразиты".

А вот в 2022 году он также был номинирован на награду за лучшую мужскую роль на Международной премии Эмми за роль в фантастическом фильме "Доктор Мозг".

В 2023 году фильм ужасов "Сон" Джейсона Ю и триллер-катастрофа Ким Те Гона "Проект молчания" были приглашены на 76-й ежегодный Каннский кинофестиваль.

Ли Сун Кюн (Кинориум)