53-летний Марк Уолберг раскрыл секрет своего похудения: что ест и как тренируется звезда

Известный американский актер, музыкант и фотомодель Марк Уолберг в свои 53 года похудел на 6 килограммов. Он рассказал, какое питание и тренировки помогли ему достичь таких результатов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу звезды.

Какой диеты придерживается

По его словам, после съемок фильма он вернулся к "боевой форме" и потерял лишний вес, который набрал для фильма.

"Чувствовал себя дерьмом, ежедневно ел хлеб, макароны, йогурты и всю эту гадость, которую не должен есть. Но теперь мы закончили и началась операция "разорвать все", - пояснил он.

Вместе с новой программой тренировок, он планирует ограничивать питание, есть только в течение "шестичасового окна", что равно 14-часовому голоданию в каждом 24-часовом цикле , а также посещать сауну и принимать холодные ванны.

"Диета будет ключевой. Только голодание уже помогло мне похудеть на 6 килограммов", - сказал актер.

Упражнения, которые выполняет актер

На видео он выполняет серию упражнений на пресс и тягу, направленных на спину и бицепсы, а также некоторые упражнения на икроножные мышцы.

Его распорядок тренировок включает приседания с наклоном, косыми поворотами, тренажер для пресса "Coaster", упражнения с колесом для пресса и подъемы ног для работы над корпусом.

Для спины и бицепсов он выполняет тягу штанги в различных вариациях, тягу TRX, сгибание рук и тягу штанги с прямыми руками. Он также сочетает три различные вариации подъема икр.

Марк Уолберг показал, как тренируется (фото: кадр из видео)

Также показывал видео, на котором демонстрировал блюдо из половины жареной курицы с нарезанным бататом.

"Путешествие к похудению начинается сегодня", - сказал он, хвастаясь перед камерой своей здоровой пищей.

Как актеру в 53 года удается быть в хорошей форме

Марк Уолберг славится своей отличной физической формой, и это результат строгой дисциплины во всех аспектах его жизни - от режима сна до питания и тренировок. Вот основные факторы, которые помогают ему оставаться в форме.

Ранний подъем

Актер известен своим экстремально ранним графиком: он просыпается около 3:30 утра. Это позволяет ему успеть сделать тренировку до начала рабочего дня.

Регулярные тренировки

Он тренируется ежедневно, иногда даже дважды в день. Его программа включает силовые упражнения, функциональные тренировки, кардио и упражнения на выносливость. Он также пользуется услугами личного тренера.

Питание

Звезда придерживается строгой диеты, состоящей преимущественно из белков (курица, индейка, яйца, рыба), сложных углеводов (овес, батат) и овощей. Ест он 5-7 раз в день маленькими порциями.

Режим сна