Актер Богдан Буйлук высказался о секс-скандалах в Карпенко-Карого: "Это ужас"

"Я всегда относился к нему (университету - ред) одинаково - плохо. Да, это площадка, да, Карпенко-Карого - университет, в котором учились все великие. Университет с большой историей. Но то, как он себя показывает, та позиция, которую он занимает и занимал всегда, - ужасная. И это настолько не ок, что вызывает огромную раздраженность", - отметил Богдан.

Он вспомнил свои студенческие годы, когда в университете было множество проблем.

"У нас был полный треш. Особенно в корпусе на Щорса, где ты просто заходишь в туалет, а там нет ни ободка, ничего, там холодно. Там какой-то офис такси на пятом этаже, прием стеклотары на территории. Стоят чувачки, сдают бутылки, а студенты идут параллельно, метров за двадцать. Это было ужасно. Но сейчас я видел, что там что-то уже изменилось: сделали какие-то ремонты, общежитие немного отремонтировали", - поделился актер.

Богдан Буйлук о скандалах вокруг Карпенко-Карого (фото: instagram.com/bohdanbuyluk)

По мнению Буйлука, когда режиссера и преподавателя Андрея Билоуса обвинили, университет должен был проявить неравнодушие.

"Потому что это ужас. Произошла такая ситуация: преподавателя обвиняют в конкретных ужасных вещах. И вместо того, чтобы университет как-то грамотно отреагировал, выкрутил ситуацию, написал что-то вроде: "Мы отстраним, следим за следствием, ваше мнение для нас важно", или еще что-то... Они просто пишут: "Мы ничего не знаем, это может быть клевета, мы вообще в этом не разбираемся". И типа: "Всем хейтерам - пока", - сказал Богдан.

Он также с позитивом относится к протестам против насилия над студентами и бездействия системы.

"Даже сейчас, пока мы разговариваем, под Молодым театром проходит митинг за отстранение Билоуса. Это настоящий квантовый скачок в сознании украинцев, особенно молодежи. Все просто поднялись и сказали: "Ага, вы не снимаете? Тогда мы выйдем под театр!", "Вы возобновили? Мы еще раз выйдем под театр!" Потому что вы должны что-то сделать. Это не ок. Это плохо", - подчеркнул актер.

Что известно о скандале с Билоусом

В марте после обвинений в домогательствах и временного отстранения режиссер вернулся к работе в Молодом театре, что возмутило общество и привело к акциям протеста. Между тем в КГГА объяснили, что законных оснований для автоматического отстранения нет. Мол, согласно 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины такое действие возможно при условии наличия соответствующего постановления следственного судьи, которое выносится на основании ходатайства следователя или прокурора.

В январе Андрея Белоуса обвинила в сексуальных домогательствах бывшая студентка Карпенко-Карого София Сапожник. По ее словам, он просил интимные фото и призывал "поделиться сексуальными фантазиями". Позже анонимно высказались и другие бывшие студентки. 10 февраля состоялся митинг под Молодым театром из-за отказа КГГА отстранить режиссера, а в соцсетях начался флешмоб #немовчи. После длительного молчания университет Карпенко-Карого отстранил его от преподавания на время проверки.

В конце концов городские власти приняли решение об отстранении Белоуса на месяц, а полиция открыла уголовное производство по ст. 153 УКУ (сексуальное насилие). Однако уже 14 марта режиссер вернулся к работе, заявив, что нет правовых оснований для его увольнения. Сам он отвергает обвинения, а попытки отстранить его от работы называет частью спланированной кампании, целью которой является получение контроля над театром.

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