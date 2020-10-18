Активний коронавірус знайшли на упаковці заморожених продуктів: такого ще не було

Активні частинки коронавірусу були виявлені на упаковці заморожених продуктів з магазину. Цей випадок експерти назвали унікальним, оскільки раніше подібного ніде не зустрічали.

Збудник інфекції знайшли в Китаї фахівці Центру з контролю і профілактиці захворювань. Про це 18 жовтня передає DW.

Наголошується, що при контакті з такими частками вірусу SARS-CoV-2 людина може заразитися, але ризик підчепити коронавірус розцінюють як дуже малий.

Також експерти зауважили, що досі не було зареєстровано жодного такого випадку.

Зберігався здатний до зараження вірус на упаковці імпортної замороженої тріски.

Цей факт вперше поза лабораторії підтвердив, що коронавірус при особливих умовах може зберігатися на упаковці протягом довгого часу.

На небезпечну знахідку натрапили в Циндао в ході вивчення спалаху захворювання COVID-19 в цьому місті на сході країни.

У Центрі з контролю і профілактики захворювань рекомендували людям, які працюють з замороженими продуктами, не торкатися їх без засобів захисту. Крім того, потрібно уникати дотиків до рота, носа та очей до того, як ви зняли робочий одяг, на який може потрапити вірус. Дуже важливо не забувати ретельно мити руки та пам'ятати про правила гігієни під час пандемії, а також потрібно регулярно проходити тестування на COVID-19.

Нагадаємо, раніше у вересні в Китаї частинки коронавірусу виявили на упаковці замороженого кальмара, імпортованого з РФ.

Раніше ми писали про те, що український епідеміолог розкрила схему, як коронавірус поширюється в магазинах.