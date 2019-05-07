На активістку в Одесі вилили відро фекалій: жінка розповіла про напад

Активістку Світлану Підпалу, яка бореться з незаконними забудівниками в Одессі, облили фекаліями. Постраждала розповіла свою версію подій у Facebook.

Нечуваний випадок стався 7 травня в "Літньому театрі". Жінка прийшла, щоб бути свідком при огляді фахівцем КП "Зелентрест" дерев, які напередодні пересадили робочі.

Жінка розповіла, що прийшла до "Літнього театру" близько 9:30. На території театру тривали незаконні забудови.

Активістку в Одесі облили фекаліями - версія жертви нападу (фото: facebook.com)

"На місці були Степан Філімон, Сергій Тригуб, велика кількість чергових тітушек, тривали незаконні роботи", - пише активістка.

Згодом до неї підійшов прораб Микола Пастер і завів розмову. А за хвилину підбіг невідомий хлопець з повним відром фекалій і облив жінку з ніг до голови.

"Тітушки сміялися й знімали мене на відео. Відмінна буде Аркадія№2", – додала Світлана.

Активістку в Одесі облили фекаліями - версія жертви нападу (скрін: facebook.com)

Користувачі мережі підтримують активістку і вимагають покарати винних.

Тупорилі істоти, їм тільки в помоях і копирсатись;

Світлано, тримайтеся! Ця уродська агонія проти захисників Літнього - це дійсно край;

Це говорить про те, що законних інструментів не залишилося. Розуміють, що кінець все одно буде;

Світлано, вам буде пам'ятник стояти в прекрасній Україні майбутнього;

Може, треба зібратися і дати їм? Бо вони вже дуже довго просять це?

Провокують і провокують, скільки можно це терпіти?

Зазначимо, що радник начальника обласного управління поліції Руслан Форостяк повідомив, що за фактом нападу на активістку розпочато досудове слідство у ч. 1 ст. 296 ККУ.

Нагадаємо, неадекватний чоловік вибачився за слова про Крим на вокзалі в Києві. До цього він ходив по Центральному залізничному вокзалу і розповідав, що Кримський півострів належить Росії і що він - росіянин.

Раніше повідомлялося, що активісти "Національного корпусу" звернулися до президента з вимогою притягнути до відповідальності фігурантів корупційного скандалу в "Укроборонпромі".