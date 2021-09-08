Актора Талашка після домагань звинувачують у зґвалтуванні 17-річної дівчини

Маркетолог Марія Матрос, яка не була студенткою Талашко, звинуватила його в тому, що він її згвалтував у віці 17 років. Талашко був другом її сім'ї, і вона знала його з чотирьох років.

Коли дівчина закінчила школу і думала над вступом, Талашко запропонував їй вступати до університету Карпенка-Карого. При цьому він запропонував приїхати до Києва послухати іспити.

"Я дізнаюся про дати іспитів і бачу, що він запрошує мене до себе на 2 тижні пізніше цих іспитів. Але я подумала, що він знає, що робить. Коли я приїхала, ми поговорили про іспит, хоча це не дуже його цікавило, і він почав до мене чіплятися", - розповіла Марія.

Дівчина згадала, що Талашко запропонував їй перейти на "ти", і хильнути стаканчик. Матрос дала зрозуміти, що не хоче близькості з 62-річним актором, але він продовжував наполягати на своєму.

Тоді вона зрозуміла, що їй ніхто не повірить і вирішила швидко виїхати додому. Тепер через роки вона вирішила все розповісти, щоб підтримати інших жінок, які виступили проти Талашко.

Вона готова підтвердити свої слова в суді аби домогтися справедливого покарання для Талашка.

За словами дівчини, вона ніколи не була з тих дівчат, які привертають увагу чоловіків. Марія ходила у великих окулярах і була заучкою.

Сам Талашко спростував звинувачення в зґвалтуванні і домаганнях.

"Нічого не знаю, вперше чую це", - заявив актор.