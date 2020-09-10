Актор з "Слуги народу" влип у інтим-скандал: з'явилися шокуючі деталі

Володимир Владимиров з серіалу "Слуга народу" попав у сексуальний скандал. Його звинувачують в сексуальних домаганнях прямо на знімальному майданчику. Про це розповіла на своїй сторінці в Facebook актриса Тетяна Острецова.

Артистка повідомила пікантні деталі цієї ситуації.

"Під час сцени, неодноразово ліз своїми руками мені між ніг. У першому дублі у нього це вийшло. Коли в сцені мене потрібно було тримати за коліна, нібито заспокоювати, цей мудак ліз мені між ніг. У другому дублі, коли він підбігає до мене ззаду — він лапав мене за сідниці. Моя помилка в тому, що я відразу ж не зупинила зйомки, тому, що я чітко розуміла, що якщо я дам собі зараз слабинку і пущу на самоплив емоції — далі я вже не зможу працювати. Всередині вже була істерика, і тому я боялася, що через мене зірветься зміна. Я це визнаю і шкодую, що не припинила це!" - написала Острецова.

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Актриса зазначила, що Владимиров не припиняв своїх сексуальних дій і вона вирішила розповісти про це всім.

"Протягом 4-5 дублів цей збоченець кожен раз намагався підійматися рукою вище колін, але я викручувалася. Я досі відчуваю на своєму тілі відчуття від цього морального виродка. Я впевнена, що я не перша дівчина, з якою він так вчинив. Всі мовчать", - розповіла вона.

Тетяна повідомила, що має намір написати на актора заяву в поліцію. Пізніше на своїй сторінці в соцмережі артистка написала про нервовий зрив. Їй довелося пережити через реакції людей.

"За фактом скоєних відносно мене неправомірних дій, мною спільно з юристами зроблено ряд юридичних заходів. В тому числі ми подали заяву про скоєння злочину в поліцію, додавши до нього відео і інші, наявні в мене на даний момент, докази. Подали його тоді, коли отримали ці докази на руки і спільно з юристами продумали подальші дії. Ця ситуація завдала мені великої моральної шкоди. Я пережила нервовий зрив і завдяки близьким людям змогла впоратися з усім потоком негативу і нерозуміння в мою адресу", - написала Острецова.

Тетяна написала заяву в поліцію (фото: facebook.com/tatiana.ostretsova)

Зазначимо, що Володимир Владимиров грав у серіалі "Слуга народу" французького президента.

Як ми раніше писали, у ВСУ спалахнув гучний секс-скандал про домагання.