Актор з "Гри престолів" захворів коронавірусом

Коронавірусом захворів актор із серіалу "Гра престолів" Крістофер Хів'ю. Про це 41-річний актор розповів у своєму мікроблозі в Instagram. Він поділився своїм діагнозом і розповів, як буде лікуватися найближчими днями.

Крістофер Хів'ю разом зі своєю родиною йде на самоізоляцію у своєму будинку до повного одужання.

"Привіт з Норвегії! Шкодую, але сьогодні у мене був підтверджений позитивний результат на COVID19, вірус Corona. Моя сім'я і я будемо на самоізоляції вдома стільки, скільки потрібно. У нас гарне здоров'я - у мене тільки легкі симптоми застуди. Є люди з більш високим ризиком, для яких цей вірус може бути руйнівним діагнозом, тому я закликаю всіх вас бути надзвичайно обережними", - зізнався актор.

Коронавірусом захворів актор з Гри престолів (фото: instagram.com/khivju)

Також він дав своїм шанувальникам поради про те, як діяти, щоб не заразитися коронавірусом.

"Мийте руки, тримайтеся на відстані 1,5 метра від інших, вирушайте на карантин. Просто зробіть все можливе, щоб зупинити поширення вірусу. Разом ми можемо боротися з цим вірусом і запобігти кризі в наших лікарнях. Будь ласка, піклуйтеся одне про одного, тримайтеся на відстані та будьте здорові! Будь ласка, відвідайте веб-сайт Центру по контролю за захворюваннями у вашій країні та дотримуйтесь правил забезпечення безпеки та захисту не тільки себе, але і всього нашого співтовариства, і особливо тих, хто піддається ризику, таких як літні люди та люди з хронічними захворюваннями", - підсумував актор.

Нагадаємо, що раніше стали відомі деталі про хворих коронавірусом в Києві.

Раніше повідомлялося, що метро у Києві та по Україні закривають.