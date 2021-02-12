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Академік повідомив, що Україні варто готуватися до другої хвилі COVID-19

Автор: Людмила Жукова

В Україні найвірогідніше буде друга хвиля коронавірусу. Вона почнеться через нетривалий час.

Про це повідомив "Фактам" директор Інституту біохімії імені Палладіна академіка Сергій Комісаренко.

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"Швидше за все, через нетривалий час вона почнеться. Її не вдасться попередити або значно послабити, якщо не встигнути до літа або, в крайньому разі, до осені вакцинувати не менше половини населення України. Але так багато людей у нас навряд чи вакцинують за такий короткий термін. Слід розуміти, якщо Україна найближчим часом отримає, скажімо, 100 або 200 тисяч доз, то це буде краплею в морі — нам потрібно в багато разів більше", - сказав Комісаренко.

За словами вченого, Україна не зможе запобігти новий сплеск захворюваності, бо вакцин у країні буде ще недостатня кількість.

"Другу хвилю приборкати ми не встигнемо. Щоб перемогти вірус, треба провести понад 30 мільйонів вакцинацій. Це понад 60 мільйонів доз", - зазначив експерт.

Комісаренко також відповів на запитання, як довго зберігається у людини імунітет до коронавірусу.

"Це дуже важливе питання, на яке наука поки не знайшла чіткої відповіді. Спочатку вважалося, що імунітет зберігається близько півроку. Потім — три-чотири місяці. Зараз частина вчених заявляє, що рік або більше. Впевнено можна говорити, що імунітет після вакцинації тримається довше, ніж після захворювання", - резюмував він.

Як ми писали раніше, Ляшко повідомив, у яких випадках щеплення від COVID-19 будуть робити перехворівшим.

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