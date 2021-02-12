Академік повідомив, що Україні варто готуватися до другої хвилі COVID-19

В Україні найвірогідніше буде друга хвиля коронавірусу. Вона почнеться через нетривалий час.

"Швидше за все, через нетривалий час вона почнеться. Її не вдасться попередити або значно послабити, якщо не встигнути до літа або, в крайньому разі, до осені вакцинувати не менше половини населення України. Але так багато людей у нас навряд чи вакцинують за такий короткий термін. Слід розуміти, якщо Україна найближчим часом отримає, скажімо, 100 або 200 тисяч доз, то це буде краплею в морі — нам потрібно в багато разів більше", - сказав Комісаренко.

За словами вченого, Україна не зможе запобігти новий сплеск захворюваності, бо вакцин у країні буде ще недостатня кількість.

"Другу хвилю приборкати ми не встигнемо. Щоб перемогти вірус, треба провести понад 30 мільйонів вакцинацій. Це понад 60 мільйонів доз", - зазначив експерт.

Комісаренко також відповів на запитання, як довго зберігається у людини імунітет до коронавірусу.

"Це дуже важливе питання, на яке наука поки не знайшла чіткої відповіді. Спочатку вважалося, що імунітет зберігається близько півроку. Потім — три-чотири місяці. Зараз частина вчених заявляє, що рік або більше. Впевнено можна говорити, що імунітет після вакцинації тримається довше, ніж після захворювання", - резюмував він.