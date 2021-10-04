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Академік розповів, коли в Україні чекати піку COVID-19

Автор: Людмила Жукова

Коронавірус в Україні продовжує інфікувати людей, а сплеск захворюваності очікується в кінці жовтня - початку листопада.

Такий прогноз озвучив "Апострофу" професор, доктор біологічних наук, академік НАН України та директор Інституту біохімії ім. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко.

"Враховуючи, що варіант "Дельта" - більш агресивний і небезпечний, то треба готуватися до всього. Ймовірно, вже в кінці жовтня-початку листопада у нас буде пік захворюваності. Потрібно вакцинуватися. Це єдине, що може допомогти", - розповів професор.

Також медик повідомив, що в Україні перехворіло менше, ніж 50% населення. Також він вважає, що вакцинація дає сильніший імунітет, ніж перенесене захворювання.

"У нас немає 50% людей з імунітетом. На жаль, це значно менший відсоток. Зрозуміло, що вони брали людей, які перехворіли ковідом, які мають певний імунітет, але вакцинація дає більш потужну імунну відповідь, ніж перенесене захворювання", - сказав він.

Як ми раніше писали, інфекціоніст розвінчала один з найнебезпечніших міфів про COVID.

Також ми повідомляли, що українцям розповіли, як не можна лікуватися від COVID-19.

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Коронавірус