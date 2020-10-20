Академік назвав простий спосіб лікувати коронавірус: не ліки

Коронавірус можна лікувати за допомогою крові людей, які перехворіли COVID-19. Поки у ВООЗ розцінюють подібне лікування в якості експериментального, і фахівці повинні продовжувати збір даних на цей рахунок. Однак у НАН вважають, що цей метод може бути дуже ефективним. Про це директор Інституту біохімії імені А.. Палладіна НАН України, академік Сергій Комісаренко розповів в ефірі телеканалу Obozrevatel TV.

На думку вченого, з 400 мілілітрів крові можна зробити три дози засобу для лікування хворих на коронавірус.

"Якщо взяти одну порцію крові – 400 мілілітрів, – з неї можна зробити 3 дози, які можуть врятувати людей від коронавірусної інфекції", – підкреслив учений.

Дослідник пояснює, що в плазмі крові людей, які перенесли COVID-19 містяться антитіла проти цього вірусного агента.

"Її можна застосовувати або просто у вигляді плазми крові, або у вигляді збагаченої фракції – імуноглобулінової фракції", – додав академік.

Також академік пояснив, чому цей метод лікування коронавірусної інфекції досі не використовується в Україні. У Міністерстві охорони здоров'я поки не було указу про дозвіл використання плазми крові в лікуванні COVID-19.

"Я вважаю, що це неправильно. Антитіла треба було використовувати відразу. Це донорська кров, це елементарно і дуже легко", – підкреслив він.

Ефективність лікування інфікованих на коронавірус пацієнтів за допомогою плазми крові, взятої у перехворілих COVID-19 людей, поки що не підтверджена, і вченим потрібно більше даних, кажуть у ВООЗ.

Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США офіційно санкціонувало використання плазми крові для лікування. Проте в FDA попередили, що даний метод "не варто розглядати як новий стандарт лікування" коронавірусу, і в найближчі місяці стане доступно більше даних з цього питання.

Нагадаємо, що раніше у МОЗ заявили про підготовку до найгіршого сценарію розвитку коронавірусу в Україні. Раніше повідомлялося, що, за найгіршими прогнозами, кількість випадків захворювання на грип та на коронавірус може досягти до 35 тисяч випадків на добу.

Зазначимо, пік епідемії вірусних захворювань в Україні очікують у кінці листопада.