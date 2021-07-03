Академік НАН висловився про смерть чоловіка, якого вакцинували препаратом Pfizer

Факт смерті людини, яка отримала щеплення препаратом Pfizer, буде ретельно досліджено, оскільки чоловік міг померти і без вакцинації, сказав директор Інституту біохімії імені А.В. Палладіна, голова комісії з біобезпеки і біозахисту при РНБО.

Комісаренко зазначив, що препарат Pfizer називають однією з найкращих у світі вакцин від коронавірусу і "вважають фактично безпечною".

"Звичайно, потрібно знати, від чого ця людина померла, для цього потрібно провести детальне обстеження, визначити причину. Людина могла померти і без будь-якої вакцинації. Ми знаємо, які бувають випадки, молоді люди, зупинка серця, аритмія, ще якісь причини", - розповів доктор біологічних наук.

Так, наголосив науковець, необхідно переконатися, що нинішній трагічний інцидент пов'язаний саме з вакцинацією, і даний випадок буде детально аналізуватися.

"Ми знаємо, що Astrazeneca викликає певні ускладнення, пов'язані з тромбозами, це було два випадки на мільйон. Із Pfizer був значно менший відсоток, якщо наводити кількісний аналіз", - говорить Комісаренко.

Академік висловив думку, що смерть жителя Вінницької області не пов'язана з вакцинацією.

"Ми повинні розуміти, що альтернативи вакцинації немає", - додав вчений.

Нагадаємо, що чоловікові, за даними МОЗ, щеплення зробила мобільна бригада о 13:45, і протягом години після вакцинації у нього не зафіксували побічних ефектів. О 17:00 у пацієнта з'явилися скарги на нудоту і втрату свідомості. Медики екстреної медичної допомоги провели реанімаційні заходи, проте о 18:02 констатували смерть. У відомстві також розповіли, що у решти громадян, щеплених з цього флакона вакцини, проблем зі здоров'ям не виявили.