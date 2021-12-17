Академік Комісаренко розповів, як переніс коронавірус після двох щеплень

За словами Комісаренка, він також намагався вакцинуватися і третьою дозою, але в пункті щеплення йому відмовили (це сталося до підписання 13 грудня главою МОЗ наказу про її дозвіл деяким категоріям громадян).

"Не допомогло і те, що назвав всі свої основні посади та регалії, мав бесіду з головним лікарем. Він пояснив, що міністерство охорони здоров'я України на той момент ще не дало дозвіл на вакцинацію третім щепленням", - зазначив науковець.

Як Комісаренко перехворів на коронавірус

Розповідаючи про перенесений COVID-19, академік зізнався, що сам особисто прищеплювався вакциною AstraZeneca, і "дуже нею задоволений", але все ж недавно десь заразився - на позаминулому тижні відчув легке нездужання, з'явився нежить.

"Зробив тест. Виявилося, заразився COVID-19. Симптоми через кілька днів пройшли (завдяки тому, що вакцинований), але все ж довелося самоізолюватися на дачі, адже був вірусоносієм", - сказав Комісаренко.

Відповідаючи на питання, яка з наявних вакцин показала себе найбільш ефективною, академік зізнався, що хоча і складно чітко виділити такий препарат, але, на його думку, це може бути "Модерна".

"Але слід враховувати важливий факт: доза Moderna містить 100 мікрограмів мРНК, а однотипного Pfizer - в три рази менше", - висловився він.

Комісаренко розповів про розробку українських вакцин від коронавірусу

Академік зазначив, що його інститут завершує доклінічні випробування препарату, а нещодавно він пробував домовитися з ВООЗ про сприяння в питанні проведення на базі зарубіжних наукових центрів випробування української вакцини на тваринах. Поки з цими випробуваннями не склалося.

"Одна з особливостей нашої вакцини в тому, що вона діє одразу проти двох видів білків коронавірусу: s-білка та n-білка. Це значно посилює її ефективність. Знаю, що українсько-американський консорціум займається вакциною лише проти n-білка.", - розповів Комісаренко.

Вітчизняну вакцину від COVID-19 створюють вчені Інституту біології клітини НАН України зі Львова.