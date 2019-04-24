Ви ох*їли? MARUV обматюкала МАУ за пропажу багажу

MARUV розкритикувала МАУ за халатність
MARUV жорстко розкритикувала авіакомпанію МАУ за халатність працівників. Найбільший авіаперевізник України знову потрапив у скандал, про що виконавиця повідомила в соціальній мережі Instagram.
"Шановні МАУ, ви ох*їли? Другий раз я лечу вашою авіакомпанією і в мене другий раз розкривають валізу та крадуть звідти речі. Мало того, ще й зламали обидві валізи, з якими я летіла. Скільки бл*ять можна?!" - обурюється співачка.
Також Марув порадила українцям, вилітаючи з "Борисполя", ретельніше пакувати багаж, оскільки є ризик бути зламаним і пограбованим. "У мене не було нічого цінного, але хлопці подумали на біжутерії, що це діаманти, золото і срібло", - поділилася артистка.
Раніше MARUV зізналася у любові до Росії та піддалася жорсткій критиці з боку українських користувачів. Українці вважають, що співачка своїми виступами в РФ зраджує батьківщину і вирішили відчитати за неналежне відношення.
Ми повідомляли, що MARUV зробила відверте зізнання про чоловіка. До речі, з ним дівчина познайомилася в стриптиз-клубі. Вона не виступала там на пілоні, а розважала відвідувачів своїми піснями. Так як співачка там неодноразово виступала, вона здружилася з кальянником цього клубу, який запропонував її познайомити зі своїм другом Олександром.
Нагадаємо, що MARUV поїхала в Росію і виступила там на колінах перед публікою.
А також розповідали про те, що MARUV зробила гучну заяву про Євробачення.