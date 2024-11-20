Врач назвала запахи тела, которые могут указывать на развитие болезни
Запах пота может изменяться в зависимости от рациона, уровня стресса или гигиены. Однако, если возник резкий и неприятный запах, это может быть признаком патологий.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.
На какие болезни указывает изменение запаха тела
Гипертиреоз
По словам врача, чрезмерная выработка гормонов сопровождается повышенным потоотделением и кислым запахом пота.
Сахарный диабет
Характерный запах ацетона может свидетельствовать о нарушении уровня глюкозы в крови.
Изменение запаха тела при диабете может являться признаком кетоацидоза. Высокий уровень кетонов приводит к тому, что запах тела становится похожим на фруктовый.
При заболеваниях печени или почек тело может иметь отбеливающий запах из-за накопления токсинов в организме. В таких случаях необходимо обязательно обратиться к врачу.
Запах ацетона может указывать на сахарный диабет, при котором в организме может повышаться уровень кетоновых тел - результат того, что для выработки энергии тело использует собственный жир.
Гормональный дисбаланс
Неравновесие половых гормонов часто влияет на работу сальных и потовых желез, что изменяет запах пота.
Гормональный сбой и запах тела взаимосвязаны, поскольку гормоны оказывают влияние на все системы организма. Например, в период полового созревания гормоны влияют на потовые железы, усиливающие потоотделение и приводящие к запаху пота.
С излишней потливостью также сталкиваются женщины в период менопаузы (приливы и ночные поты влияют на запах тела).
Что следует делать
Если изменение запаха пота сопровождается другими симптомами - резкое похудение, слабость, частое сердцебиение и жажда, нужно сразу обратиться к врачу, чтобы диагностировать заболевание и подобрать оптимальное лечение.
Как еще может пахнуть от тела
Запах аммиака
Такой запах может ощущаться в дыхании человека или ощущаться от кожи при патологиях печени и почек.
Запах уксуса
Опасным признаком является уксусный запах, происходящий от чистого тела. В этом случае можно заподозрить эндокринные нарушения, туберкулез и дефицит витамина D.
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