Врач назвала запахи тела, которые могут указывать на развитие болезни

Запах пота может изменяться в зависимости от рациона, уровня стресса или гигиены. Однако, если возник резкий и неприятный запах, это может быть признаком патологий.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.

На какие болезни указывает изменение запаха тела

Гипертиреоз

По словам врача, чрезмерная выработка гормонов сопровождается повышенным потоотделением и кислым запахом пота.

Сахарный диабет

Характерный запах ацетона может свидетельствовать о нарушении уровня глюкозы в крови.

Изменение запаха тела при диабете может являться признаком кетоацидоза. Высокий уровень кетонов приводит к тому, что запах тела становится похожим на фруктовый.

При заболеваниях печени или почек тело может иметь отбеливающий запах из-за накопления токсинов в организме. В таких случаях необходимо обязательно обратиться к врачу.

Запах ацетона может указывать на сахарный диабет, при котором в организме может повышаться уровень кетоновых тел - результат того, что для выработки энергии тело использует собственный жир.

Гормональный дисбаланс

Неравновесие половых гормонов часто влияет на работу сальных и потовых желез, что изменяет запах пота.

Гормональный сбой и запах тела взаимосвязаны, поскольку гормоны оказывают влияние на все системы организма. Например, в период полового созревания гормоны влияют на потовые железы, усиливающие потоотделение и приводящие к запаху пота.

С излишней потливостью также сталкиваются женщины в период менопаузы (приливы и ночные поты влияют на запах тела).

Что следует делать

Если изменение запаха пота сопровождается другими симптомами - резкое похудение, слабость, частое сердцебиение и жажда, нужно сразу обратиться к врачу, чтобы диагностировать заболевание и подобрать оптимальное лечение.

Как еще может пахнуть от тела

Запах аммиака

Такой запах может ощущаться в дыхании человека или ощущаться от кожи при патологиях печени и почек.

Запах уксуса

Опасным признаком является уксусный запах, происходящий от чистого тела. В этом случае можно заподозрить эндокринные нарушения, туберкулез и дефицит витамина D.