Африканські шамани допомогли написати хіт українському артисту: звук музичної лихоманки

Український артист Sysuev представив новий танцювальний сингл-заклинання "Mad Ting", який відмінно впишеться в плейлист танцювального настрою кожного з нас.

У новому синглі застосовані традиційні ударні інструменти, під які африканські племена стрибають біля багаття, щоб викликати дощ. Також в "Mad Ting" чути присутність семплів ритуальних звуків шаманів і жінок.

Таким цікавим способом артист успішно розкриває музичну тему Африки та інтегрує її в сучасну танцювальну вечірку.

"Mad Ting" - це трек, якому не обов'язково бути популярним, щоб викликати танцювальний вайб у будь-якому залі світу. Це звук музичної лихоманки, який є всередині не тільки африканців, а й кожного з нас, українців. Послухайте, щоб упевнитись в цьому", - коментує Sysuev.

Sysuev представив танцювальний сингл-заклинання "Mad Ting"

Додамо, що візуальною підтримкою синглу виступив нещодавній виступ артиста разом з танцювальною командою Swaggy Twerk Team.

Нагадаємо, що сингл цього артиста "Another Chance" про космічні баталії отримав позитивний сигнал від офісу NASA і обіцянку передати його астронавтам для натхнення в роботі.