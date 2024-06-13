Адвокат по разводам указал, из-за чего чаще всего распадаются браки: всего две причины

Джеймс Секстон - известный семейный адвокат из Нью-Йорка. Он написал ряд бестселлеров на тему разводов, в частности "Как остаться любимым", "Если ты в моем офисе, то слишком поздно".

Он признал, что по его опыту основными причинами развода являются неверность и деньги и добавил, что "измена - это огромная вещь, но это только составляющая".

Секстон объяснил, что отсутствие секса может быть движущей силой того, что пары в конечном счете расходятся. Мужчин при этом чаще обвиняют в измене, которая затем приводит к разводу.

"Предательство является огромной составляющей, это чрезмерное упрощение. Итак, кто-то приходит и уходит, мы расстаемся. Почему? Потому что он спит со своей секретаршей. Я понимаю, да, это правда, это одна из переменных, которая привела к вашему разводу, но вы не спали с ним три года", – объясняет адвокат.

Он добавил, что не считает, что по этим причинам измену нужно простить. Но следует понимать и нести ответственность за то, каким образом в "прекрасном браке" вдруг появилась секретарша.

По словам Секстона мужчины действительно всегда стремятся к большему количеству секса, тогда как женщины жаждут высших стандартов в спальне. И это та же причина, почему порнография более популярна среди мужчин, чем среди женщин.

За пределами спальни, есть и другие проблемы, приводящие к разводу. Например, возникающие в связи с денежными вопросами.

"Есть две основные причины, почему люди разводятся - неверность, о которой мы уже говорили. И другая, о которой мы не говорили, это - деньги", - добавил адвокат.

"Деньги влияют на всю нашу жизнь, потому что это - власть. Деньги во многом связаны с властью. Все в мире зависит от секса…и я думаю, что деньги - это власть. Контроль. Деньги - это возможности, безопасность, это связано со многими вещами, но на самом деле это не деньги", – объясняет Секстон.

Он добавил, что фактически деньги - это валюта, которой мы торгуем, на которой завязано очень много сложных вещей. А люди нечестны по отношению к себе и деньгам.

Джеймс объяснил, что если женщина теряет работу и не приносит денег, это, как правило, не вызывает проблем в отношениях, приводящих к разводу, однако если ситуация меняется и мужчина теряет работу, отношения часто рушатся. Он подробно отметил, что женщин не привлекает идея быть кормильцами.

Также адвокат дал несколько советов о том, как избежать развода, призывая пары уделять внимание друг другу, чтобы сохранить свою искру.

Он также предложил, чтобы мужчины, в частности, пытались оставлять своим любимым любовные записки с напоминанием о том, как сильно они их любят, поскольку нужно всего 10 секунд, чтобы показать партнеру, как вы заботитесь и заботитесь.