Адвокат рассказал, как жертве домашнего насилия собрать доказательства и какие документы нужны

Домашнее насилие, к сожалению, в Украине встречается часто. Чтобы привлечь обидчика к ответственности в суде, нужно доказать его вину.
Какие доказательства и документы нужны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение адвоката Романа Симутина.
Если вы обращались в соответствующие службы, храните все документы, поданные вами, а также полученные от них. Такими доказательствами могут быть:
В полиции
В медицинском заведении
В соцслужбе (при применении насилия к ребенку):
Доказательствами в суде также могут быть:
Помните и не бойтесь обращаться за помощью, если вы стали жертвой домашнего насилия.
Для получения права помощи доказательства не обязательны. Юристы системы БПД объяснят какие доказательства нужны и как их можно получить. Телефон: 0 800 213 103
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