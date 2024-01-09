Адвокат назвал самые опасные нормы, которые пытаются внести в закон о мобилизации

Самые опасные нормы, которые пытаются продвинуть в закон

"В новый законопроект о мобилизации намеренно напихали откровенно идиотских, неконституционных норм и абсурдных наказаний, чтобы по поводу их все возмущались, а между тем попытаются протянуть те нормы, на которые общество не обратило должного внимания", - говорит Симутин.

Такой опасной нормой адвокат считает, что ТЦК хотят наделить полномочиями проверять военно-учетные документы.

"Да они и без полномочий уже их проверяют, заламывают руки, запихивают в авто и привозят в ТЦК, а здесь их хотят еще и уполномочить", - возмущается юрист.

Он отмечает, что полицейские по закону имеют полномочия проверять документы, но за отказ их предъявлять могут скрутить человека и влепить злостное неповиновение представителю правоохранительного органа - ст. 185 КУоАП. По мнению Симутина, подобные случаи могут происходить и с представителями ТЦК, если им предоставят уполномочия проверять документы.

"А как вам полномочия начальника ТЦК накладывать арест на имущество лиц, которые уклоняются? Сидит некий босс, открыл реестр должников, щелкнул кнопочкой и оп - поздравляем, вы теперь бездомный. И все это может стать реальностью, если введут норму", - говорит адвокат.

Также он считает, что опасной является норма, которая предусматривает, что громады должны обязательно явиться в ТЦК в течение 20 дней с даты продления мобилизации.

"В случае принятия закона до середины февраля 2024 года, то есть даты продление трехмесячного срока военного положения, если вы не явились в ТЦК - то автоматически будете виновными по ст. 210-1 КУоАП с космическими штрафами от 34 000 до 51 000 грн. При этом срок привлечения к административной ответственности увеличивают с трех месяцев до трех лет. Простыми словами: будут штрафовать даже через три года", - объясняет Симутин.

Если примут закон в той редакции, что он находится сейчас, протокол за нарушение законодательства о мобилизации не нужно будет составлять.

"Почему? Потому что сразу выносится постановление начальником ТЦК, где он без каких-либо объяснений, вызова личности и доказательств признает вас виновным и наложит штраф. Если серьезно - это полный правовой провал. Такое впечатление, будто ты раб на плантации: если молчишь - получай раз кнутом, а будешь жаловаться - получай десять", - говорит адвокат.

Также депутаты предлагают криминализировать отказ от прохождения ВВК.

"А теперь представьте: вы идете по улице, никого не трогаете, а вас затолкали в авто, завезли в ТЦК, дали направление на ВВК и поставили перед выбором - проходишь ВВК или срок 3 года. Как вам перспектива?" - говорит Симутин.