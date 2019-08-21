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Пекельна Укрзалізниця: пасажири поїзда погрожували зупинити поїзд

STYLERЖиття    21.08.2019 - 21:39
Пекельна Укрзалізниця: пасажири поїзда погрожували зупинити поїзд
Пасажири погрожували зупинити поїзд (Колаж РБК-Україна)

Пасажир показав, як оригінально провідники підійшли до провітрювання вагона

Укрзализниця знову опинилася в центрі скандалу. Цього разу причиною стала страшна задуха в вагонах. Пасажир поїзда "Маріуполь-Львів" Олександр Малкін розповів на своїй сторінці в Facebook, як провідники і начальник поїзда оригінально вирішили проблеми з кондиціонуванням повітря у вагоні.

Олександр Малкін повідомив, що у квитках його вагон був вказаний як "без кондиціонування" і зазначив, що на практиці такий вагон повинен бути забезпечений вікнами, що відкриваються.

"20.08.2019. Поїзд №70 Маріуполь-Львів. Вагон 7. Отже, вагон у квитках вказаний як "без кондиціонера", і згідно з технічними характеристиками УЗ це повинен бути вагон з вікнами, які відкриваються в купе. А що ми маємо? Правильно, вагон, в якому повинен бути кондиціонер, але він не працює. Кватирок, що відкривається, на цілий вагон – 3, і все в коридорі. Температура у вагоні 34 градуси за Цельсієм", - написав Малкін.

Пекельна Укрзалізниця: пасажири поїзда погрожували зупинити поїзд

Фото: facebook.com/Олександр Малкін

Він додав, що практично всі пасажири вагона були обурені і влаштували невеликий мітинг, а після – всі по черзі почали телефонувати на гарячу лінію УЗ і погрожувати, що зупинять поїзд. Після цього до пасажирів прийшов начальник поїзда, який почав доводити пасажирам, що вони так весь час їздять.

"До нас прийшов начальника поїзда з питанням: "А що вас не влаштовує? Ми так вже більше тижня їздимо, претензій не було, тільки вікно виламали одне". А далі почався треш", - додав Малкін.

У вагон до обурених пасажирам прийшов ще один провідник і чоловік, який назвався "механіком". Разом вони не придумали нічого кращого, як просто вийняти скло з рам.

Пекельна Укрзалізниця: пасажири поїзда погрожували зупинити поїзд

Фото: facebook.com/Александр Малкін

"Прийшов "механік" та ще один провідник і найкраще рішення, яке вони знайшли – це повиймати всі вікна, які були в коридорі. Спасибі Укрзалізниця за сервіс", - повідомив пасажир.

Пекельна Укрзалізниця: пасажири поїзда погрожували зупинити поїзд

Скріншот поста (facebook.com/Олександр Малкін)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Укрзалізниця влипла в скандал через тарганів.

А також розповідали про те, що пасажир купив квиток за 1600 гривень у вагон з непрацюючим кондиціонером.

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