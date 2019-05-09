Адекватність батьків важлива: Комаровський розповів, як не зіпсувати дитині життя

Доктор Комаровський розповів батькам про те, як не варто лікувати дитину і які неадекватні дії можуть призвести до сумних наслідків. Про це Комаровський розповів на своїй сторінці в Instagram.

Доктора Комаровського на форумі запитали, чи можна неправильним доглядом "угробити" здорову дитину від народження і правильним – виходити від початку слабеньку дитину.

Дитячий лікар вважає, що вбити дитину не можна, але от зіпсувати йому життя – цілком ймовірно. Він зазначив, що важливо одержати відповідь на питання про те, як будуть лікувати батьки численні болячки.

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

"Якщо до неадекватного догляду додасться неадекватне лікування (з безліччю фуфломицинів, профілактичною антибіотикотерапією, необґрунтованими госпіталізаціями, заборонами на прогулянки і т. д.) — так підсумковому результату вже точно не позаздриш", - сказав Комаровський.

Він пояснив, що адекватність батьків, а також адекватність догляду за дитиною на 90% визначає дитяче здоров'я. Комаровський вважає, що тато і мама впливають на здоров'я дитини в 10 разів більше, ніж лікарі і тому вони повинні бути готові взяти на себе відповідальність за власних дітей.

"Часті дитячі хвороби — це, як правило, ГРВІ. Частота ГРВІ з віком однозначно зменшується, але дорослий, який не взявся за розум і не змінив параметри свого способу життя, зазвичай встигає "заробити" цілий букет хронічних болячок. Тому так, він має всі шанси хворіти дуже часто, чергуючи вельми рідкісні ГРВІ з загостреннями хронічних захворювань", - додав доктор.

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