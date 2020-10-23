Пекло на Землі: киянин шокував розповіддю, як у лікарні лікують COVID-19

У Києві пацієнтів з коронавірусом лікують у лікарні в жахливих умовах з антисанітарією та неналежним ставленням медичного персоналу до хворих. Також мають місце інциденти з крадіжками медичного обладнання.

Про ситуацію в інфекційному відділенні клінічної лікарні №15 (вул. Кирилівська, 105) розповів фотожурналіст Павло Багмут у своєму Facebook, який потрапив у медустанову в реанімацію з COVED-19 і двосторонньою пневмонією.

Чоловік дуже різко висловився про умови в клініці та шокував своєю розповіддю, яку назвав "Ковідними замальовками з пекла на Землі". У виразах він також не соромився.

У Павла підтвердили коронавірус, і 15 жовтня він потрапив до реанімації у важкому стані, і "майже не дихав". Тепер йому стало краще, з реанімаційного відділення пацієнта виписали та помістили в палату терапії.

"...Дихаю поки ще киснем, звикаю до життя, воно повернулося і це не для красного слівця сказано. Реально, уходив, реально затягувало в могильний пагорб...", - написав він.

Також Багмут жорстко "проїхався" по умовах в інфекційному відділенні лікарні, з якими йому довелося зіткнутися.

"Потрапити сюди - не дай Боже! Антисанітарія дика. Гі*но на очках затирають, а не прибирають, все у гі*ні та сечі. Для тонкого аромату пара таблеток хлорного засобу підкреслили нібито присутню чистоту", - йдеться в публікації.

Також Павло розповів, що в туалеті не було світла до тих пір, поки його дружина не принесла лампочки.

"Вражає звичка затирати, а не прибирати! Ставлення до пацієнта - пі**єць! У діда під 90 років, як і в мене, двостороння пневмонія, з якої я потрапив до реанімації. Так йому замість кисневого концентратора маску одягають, дід від власних вихлопів синіє. Лікарі вештаються х** знає де. Але дідові пощастило, він колишній спортсмен-штангіст, сидить і намагається дихати. За цей час можна було здати аналізи, зробити рентген і КТ. Х** там, десяту годину поспіль. Про**ати процедури, призначені лікарем пацієнту для медперсоналу - саме воно! Ось такі досягнення у нас в боротьбі з ковідом!" - вкрай різко висловився він.

Крім того, журналіст розповів про крадіжки в клініці.

"Добрий" медперсонал спи**ив кисневий концентратор, саме заради нього я в цьому пеклі перебуваю... Су*а, немає слів! А люди прибувають, їх селять в коридорах... А президент стверджує про найкраще розв'язання проблеми ковіда в країні!" - обурюється Павло.

Киянин розповів, як у лікарні лікують пацієнтів з COVID-19 (фото: скрін поста facebook.com/pavel.bagmut.3)

Раніше ми писали, що інфекціоністка і заслужена лікарка України розповіла, коли пандемія COVID-19 піде на спад.

Також нещодавно в МОЗ назвали число ліжок, підведених до кисню та заявили, що все забрати під COVID-19 не можна.