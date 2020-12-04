Абсолютно не потрібно: генетик розкритикував тест на антитіла до COVID-19 в Україні

Генетик розкритикував популярний тест на COVID-19 в Україні (колаж РБК-Україна)

Україна витрачає величезні гроші на тест на антитіла методом ІФА для визначення коронавірусу. А це зовсім не потрібно. Про це заявив доктор медичних наук Віктор Досенко в ефірі програми "Право на владу". За словами фахівця, це зовсім не має сенсу без консультацій з вченими.

"Тестування, проведене зараз – наполовину це те, що повинно робитися. А половина – це визначення рівня антитіл методом ІФА, яке безглузде в цьому випадку і не говорить практично ні про що. Це приблизне уявлення. І на це держава витрачає щодня величезні кошти. Це абсолютно не потрібно і, знову-таки, зроблено без консультації з науковцями. Тобто все, що приймає МОЗ, на жаль, це не науково. Ніякого рішення з основою", – зазначив генетик.

Генетик розкритикував тест на антитіла

Нагадаємо, що в Україні собівартість тесту на коронавірус залежно від вартості реагентики становить від 260 до 700 грн. При цьому лабораторії пропонують цю послугу за ціною в 990-2400 грн.

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