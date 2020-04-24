Абсолютно некоректно: інфекціоністка "рознесла" правила поховання жертв коронавіруса в Україні

Померлих від коронавірусу в Україні ховають без розтину для встановлення причин летального результату і в герметичних мішках. Інфекціоністка та медичний експерт Катерина Булавінова розкритикувала подібну практику і закликала від неї відмовитися.

За словами медика, такі правила поховання є некоректними та дивними. В ефірі "Право на владу" Булавінова зазначила, що без проведення розтину немає можливості зрозуміти, чи була лікарська помилка, і в чому вона була.

Крім того, інфекціоністка зазначила, що ще родичі померлого додатково травмуються "абсолютно некоректними практиками" похорону.

"Нагадую всім, що мертва людина не кашляє і не чхає, тому я не дуже розумію всю цю історію про закриті труни, якісь мішки тощо", - сказала Булавінова.

Також медексперт вказала на ще один кричущий момент, коли в лікарні лікарі відмовляються надавати пацієнтам з COVID-19 інші медичні процедури, бо просто бояться підхопити від них заразу.

Так, інфекціоністка назвала ганебною практикою і "абсолютно неприпустимим Середньовіччям" випадки, при яких медики не роблять пацієнту гемодіаліз, тому що на тлі дихальної недостатності у нього відмовляють нирки, або не бажають їхати до хворих коронавірусом для надання консультації

Нагадаємо, що згідно з розпорядженням головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 27 березня, тіло померлого від коронавірусу повинні дезінфікувати хлорвмісним розчином і помістити в герметичний пакет-мішок. Труна має бути щільно закрита.

Відео: Лікарка-інфекціоністка розкритикувала правила поховання померлих від COVID-19

Раніше ми писали про те, що МОЗ дало рекомендації для проведення ритуальних обрядів і пояснив, як будуть ховати померлих від коронавірусу.

Також повідомлялося, що наприкінці березня в Луцьку у лікаря-гінеколога, який помер в інфекційній лікарні в результаті серцевого нападу, пізніше лабораторно був підтверджений COVID-19. Про результати досліджень родичам стало відомо вже тоді, коли тіло покійного віддали для поховання.