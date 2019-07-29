Абсолютно неприпустимо: Комаровський вказав на важливий нюанс при хворобі дитини

Доктор Комаровський розповів про чотири правила догляду за дитиною під час її хвороби. Про це іменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

Так, Євген Комаровський дав важливі поради, як годувати малюка під час хвороби.

Правило № 1.

Слід оцінювати потреби дитини в їжі, керуючись насамперед її апетитом.

Правило № 2.

Абсолютно неприпустимими є спроби насильницького годування хворої дитини.

Комаровський розповів, як годувати дитину під час хвороби (pixabay.com)

Правило № 3.

Варто пропонувати дитині їжу частіше, ніж зазвичай. Але порції при цьому повинні бути меншими.

Правило № 4.

Відкладіть експерименти з їжею на потім - не використовуйте ніяких нових продуктів під час приготування страв.

Комаровський розповів, як годувати дитину під час хвороби (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, нещодавно педіатр розповів, чи можна нашкодити дитині частим промиванням носа фізіологічним розчином.

Як повідомлялося, раніше Євген Комаровський спростував популярний міф про високу температуру у дітей.

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