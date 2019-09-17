Аборт, ЕКЗ або омолодження: чому Заворотнюк захворіла на рак мозку

Анастасія Заворотнюк вже більше тижня перебуває при смерті. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати зірку популярного серіалу "Моя прекрасна няня", але поки що лікування в одній з найбільш дорогих і відомих клінік Москви не приносить позитивних результатів.

Тим часом багато шанувальників Заворотнюк задаються питанням: що послужило причиною страшної хвороби їхньої улюбленої актриси? Існує кілька версій.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Аборт

Як виявилося, багато років тому Анастасія Заворотнюк робила аборт. Це сталося, коли 22-річна актриса вийшла заміж за 34-річного Олафа Шварцкопфа. Сімейна ідилія, щоправда, тривала всього рік. Розставання стало неминучим, коли в родині сталася трагедія - Анастасія втратила дитину.

"Вона була вагітна. Я думав, що викидень стався у момент нашої поїздки. Тому що, коли ми приїхали, їй було погано всю ніч... А потім мені повідомили, що вона зробила аборт... Де правда, я тепер вже і не знаю. У будь-якому випадку спільну дитину нам Бог не дав", - говорив Олаф в ефірі одного з російських шоу.

За словами онколога Дениса Романова, психоемоційний і фізичний стрес міг спровокувати розвиток в організмі пухлин - ослаблена імунна система просто перестала успішно справлятися з клітинами, що провокують рак, і хвороба отримала шанс на розвиток.

Анастасія Заворотнюк хвора на рак (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Генетика

Чи були у Заворотнюк родичі хворі на рак - невідомо. Російські ЗМІ пишуть, що її старший брат помер у досить молодому віці. Але 52-річний В'ячеслав помер не від онкології, а від перитоніту - важкого запалення парієтального і вісцерального листків очеревини.

У той же час, батько актриси - відомий режисер Юрій Андрійович Заворотнюк - помер 1 жовтня 2014 року від "тривалої хвороби". Не виключено, що у нього був рак.

Крім того, відомо, що одразу після смерті батька Анастасія пережила смерть свекра. Це також не могло не позначитися на здоров'ї кінозірки.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Омолодження

Рак у Заворотнюк міг розвинутися і через процедури омолодження. Так вважає хороший знайомий Анастасії, продюсер Андрій Разін. На його думку, здоров'я подруги підкосила методика омолодження на основі стовбурових клітин.

"Вона мені говорила з приводу стовбурових клітин і так далі. Про цей метод лікування. Я її неодноразово відмовляв", - сказав Разін.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

ЕКЗ

Те, що Анастасія Заворотнюк робила ЕКЗ, може бути основною причиною розвитку хвороби. Так, принаймні, вважають фахівці. Наприклад, онколог Микола Потуданський говорить, що при вагітності в зрілому віці в рази зростають ризики хронічних і генетичних захворювань.

"Вагітність - це стрес для організму, безумовно. Можливо, ці випадки - парні, як ще кажуть, сама вагітність могла послужити тому, що пухлина почала активно рости", - сказав лікар у коментарі одному з московських телеканалів.

А ось науковий керівник центру сімейної генетики Михайло Іванов зазначає, що саме онкологічне захворювання виникає задовго до його прояви. При цьому, говорить фахівець, суттєва проблема в тому, що величезна кількість таких захворювань виявляються тільки на 3-4 стадії, коли їх досить пізно оперувати.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Експерт з питань репродуктивного здоров'я Борис Лордкіпанідзе розповів, що приховані захворювання можуть загостритися при будь-якій вагітності, а не тільки при ЕКЗ. Але лікар підкреслив, що головний мозок не відноситься до категорії гормонально залежних органів, тому немає об'єктивних даних, що можна пов'язати ЕКЗ й пухлину.

Лордкіпанідзе, як і Разін вважає, що хвороба Заворотнюк пов'язана з використанням нею стовбурових клітин для омолодження.

Таким чином, на думку більшості лікарів, ЕКЗ не могло стати причиною розвитку онкології в "прекрасної няні".

"Є захворювання, які процедура ЕКЗ може посилити: наприклад, рак грудей. Але для онкології існує маса факторів, вичленувати один з них, який став причиною в кожному конкретному випадку, не можна", - сказав гінеколог-репродуктолог Денис Огородніков.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)