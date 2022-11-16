Либо сиди, либо служи: в России студента-иностранца силой отправили на войну, где он погиб

Смерть Лемехани Ниренда, которого завербовали воевать на стороне России в Украине опустошила семью. На первый взгляд, может показаться, что дело только в том, что он погиб. У семьи парня очень много вопросов без ответов к руководству России.

Лемехани Ниренда отбывал наказание в тюрьме России за распространение наркотических веществ, но был освобожден и отправлен на передовую в Украину. По словам сестры, Лемехани работал курьером неполный рабочий день параллельно с учебой. В 2020 году он был арестован с посылкой, где были наркотики.

Завербованный на войну в Украине замбиец Лемехани Ниренда (фото: bbc.com)

Семья до сих пор убеждена, что парень не знал, что именно везет в посылке.

"Мы хотим знать, как его призвали без уведомления семьи? Его заставляли?" - спрашивает сестра Лемехани Музангала Ниренда. Девушка говорит, что со смертью брата у нее словно похитили ее частицу.

По словам Ниренда, ее брат в 2019 году поехал в Россию, чтобы изучать ядерную инженерию при поддержке правительства.

Последний раз родители слышали о сыне 31 августа во время загадочного телефонного разговора, который наполнил их беспокойство. "Он сказал моим родителям: "Я больше не в тюрьме, но то, где я нахожусь, является конфиденциальной информацией", - говорит его сестра.

Завербованный на войну в Украине замбиец Лемехани Ниренда (фото: gqbuzz.com)

Министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо сказал, что Замбия требовала ответа на смерть студента и почему его отправили в Украину.

Министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо (фото: Министерство иностранных дел Замбии)

Пока Лемехани отбывал срок в тюрьме, его завербовала, как считает его семья, ППК "Вагнер". Журналисты BBC пишут, что заключенным дали выбор: либо продлить срок, либо идти на фронт.

Руководитель группы "Вагнера" Евгений Пригожин дал заключенным пять минут, чтобы решить, хотят ли они записаться. Зловеще он сказал, что выведет их из тюрьмы живыми, но не может обещать вернуть их живыми.

"Мы так много не знаем. Почему правительство Замбии не знало, что его отправляют на войну? Люди, которые взяли его на ту войну, смотрели на нас как на семью низшего сорта, оно было для них ничем. Они его использовали", - рассказала BBC его старшая сестра сквозь слезы.