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"А тепер Русь - просто Русь": у російських підручниках цинічно понівечили історію

У Росії понівечили історію (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Росії продовжують пропаганду, а також цілком спотворюють історичні факти. Так, наприклад, зі шкільних підручників просто прибрали термін "Київська Русь" і залишили просто "Русь".

Про це написав москвич Віталій Рувінський у своєму Facebook.

Він розповів, що його дитині в школі видали такі підручники і він сам переконався в цьому факті.

"Дитині в школі видали нові підручники, в яких відсутня Київська Русь. Взагалі. Зовсім. А є Русь. Просто Русь. Я чув, що вітчизняні історики-державники вже давно на цьому наполягали. І ось побачив своїми очима. Тепер так", - написав Рувінський.

У російських підручниках прибрали термін" Київська Русь " (фото: facebook.com/vit.ruvinski)

У коментарях автору поста відповіли, що росіяни нахабним чином намагаються переписати історію.

  • Треба цей підручник в терміновому порядку передати в ООН і Юнеско. Переписування історії це просто кричущий факт і злочин.
  • Це було б дуууже смішно, якби не було настільки сумно. Фільм "Шоу Трумена" відпочиває.
  • А пишуть, що справа в Києві була?
  • Ну а що, вже пора звикнути, що наша історія исторее всіх інших історій...

Як ми раніше писали, у Росії поліцейських вчать "правильно" сприймати війну в Україні.

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Російська Федерація