"А тепер Русь - просто Русь": у російських підручниках цинічно понівечили історію

Він розповів, що його дитині в школі видали такі підручники і він сам переконався в цьому факті.

"Дитині в школі видали нові підручники, в яких відсутня Київська Русь. Взагалі. Зовсім. А є Русь. Просто Русь. Я чув, що вітчизняні історики-державники вже давно на цьому наполягали. І ось побачив своїми очима. Тепер так", - написав Рувінський.

У російських підручниках прибрали термін" Київська Русь " (фото: facebook.com/vit.ruvinski)

У коментарях автору поста відповіли, що росіяни нахабним чином намагаються переписати історію.